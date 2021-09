Ministerul Sănătăţii a achiziţionat 2 milioane de doze de vaccin gripal, cu un million mai puţine decât anul trecut. „O infecţie dublă, cu două virusuri, ar duce la un prognostic mult mai rezervat”

Două milioane de doze de vaccin gripal au fost achiziționate pentru campania de vaccinare din acest sezon.



Anul trecut au fost cumpărate 2.970.000 de doze, au declarat surse din Ministerul Sănătăţii pentru News.ro. Primele 300.000 de doze de vaccin ar trebui să ajungă în DSP-uri la sfârşitul acestei luni, iar campania de vaccinare ar putea începe pe 15 octombrie, aşa cum se întâmplă în mod obişnuit, sau chiar mai devreme de această data.

La fel ca în anii trecuţi, repartiţia dozelor de vaccin către direcţiile de sănătate publică se va face în mai multe etape. Vaccinurile vor fi livrate apoi spre cabinetele medicilor de familie dar şi spitalelor, pentru a putea începe imunizarea. La fel ca anul trecut, vor fi vaccinate cu prioritate în campania gratuită a Ministerului Sănătăţii persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, cu boli cronice, copiii şi persoanele în vârstă instituţionalizate, personalul medical şi femeile însărcinate.

Dr. Adrian Marinescu, director medical al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, a explicat de ce este foarte importantă vaccinarea gripală, mai ales în contextul epidemiei actuale de Sars Cov 2. Specialistul atrage atenţia asupra efectelor unei duble infecţii în cazul aceleiaşi persoane. Dr. Marinescu: “O infecţie dublă, cu două virusuri, ar duce la un prognostic mult mai rezervat”

“De ce ar trebui să se vaccineze împotriva gripei, mai ales acum? Din mai multe considerente. În primul rând, că nu are nevoie nimeni să aibă o infecţie dublă, cu două virusuri, care clar ar duce la un prognostic mult mai rezervat, să ai şi gripă, şi Covid în acelaşi timp. În al doilea rând cu siguranţă România nu e pregătită din punct de vedere financiar şi din punct de vedere logistic să aibă şi o epidemie de gripă. Vaccinarea ar trebui să se întâmple cât se poate de repede, pentru a preveni o situaţie epidemiologică care categoric ar putea să fie mai grea, şi atunci am avea două probleme, nu doar una.

În al treilea rând va fi o problemă de diagnostic, în momentul în care voi avea o simptomatologie care poate să fie valabilă la amândouă afecţiunile, voi avea o problemă de gestionare, pentru că va fi greu să aleg circuitul, va fi discuţia cu diagnosticul diferenţial, este o complicaţie categoric în plus. Eu cred că varianta cea mai bună este de vaccinare, mai ales că vorbim de un vaccin anti-gripal cu care practic ne-am obişnuit şi avem informaţii an de an, aşa că nu se pune problema să fie ceva nou, nici să avem semne de întrebare, aşa cum nu am avut nici în anii care au trecut”, a explicat pentru News.ro directorul medical al Institutului Matei Balş din Capitală.

Ar trebui să se vaccineze anti-gripal şi cei care au trecut deja prin boala Covid 19, spune medicul Adrian Marinescu. “Cu siguranţă se moare şi de gripă”

“Ar trebui clar să se vaccineze şi ar trebui să ştie că datele pe care le avem nu vorbesc de un interval între cele două vaccinuri, eventual pot să aştepte o săptămână pentru eventuale reacţii adverse în cazul primei administrări (n.red o săptămână între vaccinul anti-Covid 19 şi vaccinul gripal), chiar dacă au trecut prin boală, nu vor să se reinfecteze, mai ales că vorbim despre mutaţii noi, nu vor să facă o formă severă, să fie o combinaţie între virusuri, şi cred că sunt argumente foarte clare.

Ca şi la Sars-Cov 2, se spune ”Poate fac o formă uşoară”, da, dar dacă nu voi face o formă uşoară? Voi avea nevoie de o spitalizare, pot fi complicaţii, pot să rămân cu sechele, pot din păcate să ajung la ce e mai rău. Cu siguranţă se moare şi de gripă”, atrage atenţia specialistul.

Care este situaţia legată de internările pacienţilor cu Sars cov 2 la Institutul Matei Balş din Capitală. Dr. Adrian Marinescu:” Încep să fie timpi de aşteptare în gardă, toate locurile sunt ocupate, este nevoie ca multe spitale să participe la circuitul Covid”

“Este o situaţie destul de complicată şi ne aşteptăm să crească în intensitate, toate locurile, nu doar cele din terapie, sunt ocupate şi în momentul în care se eliberează, se şi ocupă imediat. Încep să fie timpi de aşteptare în gardă, nu este o situaţie extrem de grea în acest moment, dar putem să ne gândim că în săptămânile care urmează această creştere constantă să ducă la situaţii neplăcute, aşa cum am avut în trecut. Ar trebui să învăţăm şi să folosim experienţa pe care este clar că o avem, experienţă care spune că în zone fierbinţi cum este Capitala ai nevoie ca multe spitale să participe la circuitul Covid, absolut de acord că toate patologiile trebuie să fie văzute la fel, dar este clar că la un număr de 2000 de cazuri pe zi, un 30% dintre acestea în Bucureşti, un calcul destul de simplu ne arată că avem nevoie şi de un număr destul de mare de locuri de internare, şi de pacienţi cu nevoie de oxigen, şi de locuri în terapie intensivă”, a adăugat medicul.

Beatrice Speteanu, farmacist, spune că deja în farmacia în care lucrează există stocuri de vaccin gripal. O doză de vaccin costă în jur de 60 de lei. Farmacistul explică şi cum anume trebuie păstrat vaccinul acasă până la administrare. Vaccinul gripal intranazal pentru copii, foarte solicitat de părinţi, încă nu se găseşte în toate farmaciile. O doză de vaccin intranazal costă în jur de 130 de lei

“Noi am primit ieri prima oară vaccinul Vaxigrip, care este injectabil, cu patru tulpini pentru acest sezon, este cerere, într-adevăr este mult mai mică faţă de anul trecut, nu se compară, dar oamenii deja întrebau din august când o să vină vaccinul. Întrebările sunt legate şi de când anume va veni cel intranazal pentru copii, încă nu se ştie, dar va veni şi a doua variantă de la altă firmă, injectabilă, şi cel intranazal pentru copii.

Anul trecut cel intranazal a fost 130 de lei, bănuim că este la fel. Anul trecut a fost cerere mai mare faţă de ultimii ani, dar a fost o cerere exagerată în condiţiile pandemiei. Cei care îşi vaccinează copiii preferă varianta intranazală.

Temperatura de păstrare trebuie să fie între 2 şi 8 grade, să nu fie variaţii foarte mari de temperatură, de asta, acasă, odată pus în frigider, va fi depozitat într-o zonă cum ar fi lada de fructe, nu unde se deschide foarte des, cum ar fi uşa, acolo creşte des temperatura, dacă va fi transportat la distanţă mai mare de farmacie, se pot cumpăra şi pungi cu gheaţă sau să vină cu o geantă termoizolantă, iar dacă merg direct la medic pentru a fi administrat, pot să-l ţină afară, pentru că el trebuie scos cu 20, 30 de minute înaintea administrării, să ajungă la o temperatură ambientală.

Beatrice Speteanu: “Important este să nu existe o relaxare majoră, au fost foarte puţine cazuri de gripă sezonieră anul trecut, dar asta nu înseamnă că a dispărut gripa”

Este un vaccin sigur, anul trecut s-au vaccinat foarte mulţi oameni, mai mulţi ca oricând, împotriva gripei sezoniere, au fost foarte puţine cazuri de gripă sezonieră, dar asta nu înseamnă că a dispărut gripa, ci că a fost ţinută sub control anul trecut şi prin mască, şi prin metodele de prevenţie, şi prin vaccinare.

Important este ca acum să nu existe o relaxare majoră, pentru că această relaxare majoră va duce şi la creşterea cazurilor de gripă. Riscul cel mai mare este cumva să se combine cele două tulpini, cineva să le contracteze pe amândouă, organismul căzut după o răceală cu gripa sezonieră şi după aceea va lua şi coronavirus, organismul nu va putea lupta la fel, şi de asemenea, cineva care a fost infectat cu Sars Cov 2 şi care după aceea va fi infectat cu virusul gripal nu o să poată să se refacă sau să lupte la fel de bine cu boala”, a explicat farmacistul.