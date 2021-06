Migranti prinsi in timp ce incercau sa iasa ilegal din Romania. Au fost gasiti in camioane cu marfa VIDEO

Migratii se ascund in camioane pentru a iesi din Romania FOTO: Politia de Frontiera

Zece migranti care incercau sa treaca ilegal in Ungaria au fost prinsi marti, 22 iunie, in Punctele de Trecere a Frontierei Varsand si Nadlac II, unde autoritatile i-au gasit ascunsi in camioane cu marfuri.

Marti dimineata, la Varsand s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un sofer bulgar, care conducea un autotren inmatriculat in Bulgaria. El transporta, conform documentelor de insotire a marfii, frigidere in Olanda.

"In urma efectuarii controlului amanuntit al mijlocului de transport, au fost descoperiti, ascunsi in compartimentul pentru marfa, trei cetateni din Afganistan, cu varste cuprinse intre 15 si 18 de ani, solicitanti de azil in tara noastra", informeaza Politia de Frontiera Arad.

In PTF Nadlac II, politistii de frontiera au descoperit, luni, in timpul controlului efectuat asupra a doua camioane, sapte migranti. Soferii sunt un cetatean turc si un roman, iar conform documentelor transportau mobilier in Germania.

La cercetari, s-a stabilit ca migrantii sunt din Afganistan, Siria si Pakistan. Ei au varste cuprinse intre 15 si 46 de ani si sunt solicitanti de azil in Romania.

In toate cazurile, politistii de frontiera efectueaza cercetari.