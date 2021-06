Au fost emise un cod portocaliu si un cod galben. Ce vesti proaste au meteorologii

Vremea urata nu din ultima perioada nu da semne de imbunatatire. Meteorologii au emis un cod galben de vant si unul de ploi abundente.

Cod galben

In interval 13 iunie, ora 10.00 - 13 iunie, ora 23.00 este valabil un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si intensificari ale vantului

In intervalul mentionat, in Muntenia, Oltenia, jumatatea de sud a Moldovei si local in Transilvania vor fi perioade in care se vor semnala averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local

25-30 l/mp si izolat 35-40 l/mp.

Vantul va avea intensificari cu viteze de peste 65...70 km/h in vestul si sudul Olteniei, iar in Carpatii Meridionali, la peste 1800 m, rafalele vor depasi 90...100 km/h.

Local si temporar, intensificari ale vantului vor fi si in celelalte zone, cu precadere in Transilvania.

Cod portocaliu

A fost emis si un cod portocaliu pentru zona Dobrogei, valabil pe 13 iunie, intre orele 14.00 si 23.00. Fenomenele vizate sunt ploi abundente si instabilitate atmosferica accentuata.

In judetele Tulcea si Constanta, cu precadere in zona litoralului, instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, viejlii si grindina. Va ploua abundent si se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40 l/mp si izolat 50-60 l/mp