Anuntul facut de ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, potrivit caruia medicii si cadrele medicale nevaccinate vor fi obligate sa se testeze periodic PCR din propriul buzunar a starnit rumoare in randul personalului medical neimunizat.

De cealalalta parte, medici din sistem sunt de parere ca, atata vreme cat exista vaccin, pus la dispozitie gratuit, firesc ar fi ca medicii si restul cadrelor medicale din unitatile sanitare, sa se vaccineze pentru a nu transmite virusul pacientilor pe care ii ingrijesc.

"Masura nu ar trebui sa fie limitativa, doar la medici, ci la tot personalul medical care acorda asistenta medicala si ingrijiri pacientilor. Sigur ca trebuie sa fie verificati, tocmai pentru a evita situatiile in care ar putea fi vectori si ar putea transmite aceasta boala. Ei au avut posibilitatea ca noi toti sa se vaccineze gratuit si inca au aceasta posibilitate. Vaccin exista din plin in Romania", a explicat pentru Ziare.com un medic urgentist din Capitala.

In Romania se practica multe haiducisme

La randul sau, presedintele SANITAS, Leonard Barascu, a punctat ca nu i se pare firesc ca medicii sa fie obligati sa se testeze periodic si ca testarea ar trebui astfel sa fie decontata, fie de spital, fie printr-un program guvernamental.

"In Romania se practica inca foarte multe haiducisme. Mi se pare trist ca doar 40% din personalul medical e vaccinat. Oamenii nu sunt constienti la ce se expun si la ce ii expun pe cei din jur. Informatii cu privire la acest lucru sunt limitate, daca le analizam prin comparatie cu alte vaccinuri. Dar totusi sunt informatii si studii in reviste de specialitate", a explicat pentru Ziare.com medicul Felicia Buruiana, stabilit in Marea Britanie.

Medic roman in UK: "Vaccinul e unica speranta"

Potrivit acesteia, nici in Marea Britanie cadrele medicale nu au fost obligate sa se vaccineze, imunizarea fiind un act medical asimilat oricarui act medical obisnuit sau oricarui tratament.

"Vaccinarile, ca orice alt tratament, nu sunt obligatorii. In schimb campania de vaccinare a fost facuta de asa natura incat oamenii au fost convinsi ca trebuie sa se vaccineze si evidenta pe care o avem pana la ora actuala a demonstrat ca vaccinarea este necesara", a completat Felicia Buruiana.

In sistemul medical englez sunt foarte putine persoane care au ramas nevaccinate, a subliniat medicul roman.

"Marea majoritate a personalului medical a fost vaccinat deoarece s-au vazut in fata unei situatii tragice: modul in care spitalele au fost coplesit de numarul mare de bolnavi. Vezi in fata ochilor tai cat de rea e situatia. Vaccinul e unica speranta la nivel mondial, nu doar la nivel izolat de tara. Nu a fost greu sa convinga personalul medical si au primit vaccinul cu foarte mult pozitivism. Alta solutie nu este", a conchis aceasta.

De ce refuza medicii romani sa se vaccineze

Cel mai recent studiu facut de Federatia Solidaritatea Sanitara subliniind ca doar 45% din personalul medical s-a si vaccinat pana in prezent.

Studiul Federatiei Solidaritatea Sanitara creioneaza si un profil al lucratorilor nevaccinati. In primul rand, acestia nu sunt convinsi de siguranta si eficienta vaccinului. In al doilea rand, ei tind sa faca parte din colective cu putini colegi vaccinati. Nu in ultimul rand, nu au fost subiectii unor informari oficiali pe tema vaccinului, se mai arata in documentul citat.

Spre exemplu, unele cadre medicale care refuza vaccinarea considera ca vaccinul este un experiment genetic, ca toata campania de vaccinare este o manipulare ordinara sau ca imunizarea nu e necesara pentru majoritatea populatiei. Studiul mai noteaza ca reactiile adverse pe care le considera grave sau faptul ca au trecut deja prin infectia cu coronavirus sunt alte cauze pentru care lucratorii medicali refuza imunizarea impotriva noului coronavirus.

Au existat de asemenea respondenti la studiu care afirma ca un vaccin aparut peste noapte nu ii poate convinge sa se vaccineze sau ca vor alege sa se imunizeze atunci cand vor ajunge la concluzia "ca merita".