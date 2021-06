Spagarii in halate albe. Medici cunoscuti, condamnati la inchisoare pentru luare de mita

Cazul medicului Gheorghe Burnei, condamnat recent de Curtea de Apel Bucuresti la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita nu este singular. Si alti medici cunoscuti au avut probleme cu legea din cauza ca au luat mita, dosarele fiind mai vechi, dar rasunatoare.



Daca in cazul lui Gheorghe Burnei anchetatorii au gasit la perchezitii in biroul acestuia 13.343 de lei, 5.000 de euro si 750 de dolari, in cazul medicului militar Iancu Mocanu, chirurg cardiovascular la Spitalul Militar, au descoperit 2.000 de euro si peste 14.000 de lei la data perchezitiei.

Cazul de mita care a schimbat legea

Cazul colonelului Iancu Mocanu, cunoscut ca medicul de inimi, a fost rasunator pentru ca a dus la schimbarea legislatiei. Cand au ajuns in cabinetul chirurgului, anchetatorii au descoperit multe plicuri cu bani, medicul, care obisnuia sa conditioneze operatiile de spaga, fiind denuntat chiar de un pacient de-al sau.

Ulterior, procurorii au aflat si cum se impartea spaga de 2.000 de euro pe care o cerea chirurgul in sala de operatie. Anestezistul primea 500 de euro, mana a doua 300 de euro, 200 de euro celui care se ocupa de perfuzie, restul revenindu-i medicului de inimi.

Medicii, asimilati functionarilor publici

Iancu Mocanu, care a reusit performanta de a fi condamnat in doua dosare penale pentru luare de mita, a primit doi ani de inchisoare cu suspendare, ambele dosare fiind pe rolul instantelor din 2013 si 2014, dar sentintele finale fiind date in aceeasi zi: 19 mai 2016.

Cazul Iancu Mocanu a dus la schimbarea legislatiei, intrucat medicul dintr-o unitate sanitara publica a ajuns sa fie asimilat functionarului public. Curtea Suprema a aratat, la vremea respectiva, ca daca li s-ar accepta medicilor sa primeasca donatii, asta ar insemna o discriminare fata de celelalte categorii de functionari.

Mircea Beuran si spaga de 10.000 de euro

Un alt caz rasunator a fost cel al chirurgului Mircea Beuran, trimis in judecata de procurorii DNA si acuzat ca a luat 10.000 de euro mita pentru a scoate la concurs un post de asistent universitar pe perioada determinata.

Profesorul Beuran, care in 2018 era presedintele Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila, a fost denuntat de un medic din Spitalul Floreasca, unde isi desfoasoara activitatea.

In iulie 2020, un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis ca rechizitoriul intocmit de DNA este legal si a dispus inceperea judecatii pe fond in cazul medicului Mircea Beuran.

Directorul de spital condamnat la 13 ani de puscarie

Recordul in materie de ani de puscarie primiti de un medic acuzat de luare de mita il detine Danut Capatana, fostul manager al Spitalului Judetean Constanta.

Acuzat de cinci infractiuni de luare de mita si spalare de bani, in calitate de sef de spital, Capatana a primit in 2017 cea mai mare condamnare in prima instanta, de la magistratii Tribunalului Bucuresti: 13 ani si 4 luni de puscarie.

Ulterior, in apel, Danut Capatana a primit o condamnare definitiva de 6 ani si opt luni, fiind incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba. Intr-un alt dosar, acelasi Capatana a primit inca 10 ani de inchisoare, de aceasta data pentru abuz in serviciu, conflict de interese.

Serban Bradisteanu, achitat definitiv pentru luare de mita

Un alt dosar rasunator a fost cel in care chirurgul Serban Bradisteanu a fost achitat de acuzatiile de luare de mita.

In 2007, procurorii DNA au deschis un dosar penal pe numele reputatului medic, acesta fiind acuzat la vremea respectiva ca ar fi luat spaga de la reprezentantii unei firme pentru trucarea unor licitatii legate de achizitionarea de aparatura medicala pentru penitenciare.

Conform anchetatorilor, medicul ar fi primit in conturile unei firme off-shore sumele de 500.000 dolari si 3.594.333 euro.

Achitat in prima instanta de Tribunalul Bucuresti, Bradisteanu a fost achitat si de magistratii Curtii de Apel Bucuresti, in 2015.