Cazul fotbalistului Christian Eriksen, care a suferit un atac de cord, prabusindu-se in timpul unei partide de la Euro 2020, a readus in discutie o problematica mai veche din lumea sportiva: rigurozitatea controalelor la care sunt supusi sportivii si masura in care inima poate face fata unui ritm competitional atat de intens.

Partea buna, arata specialistii, e ca danezul de 29 de ani a fost resuscitat si a beneficiat de ingrijiri corespunzatoare, ceea ce nu se poate spune despre cazurile precedente din Romania, cel mai recent fiind al fotbalistului camerunez Patrick Ekeng care si-a pierdut viata pe stadionul Dinamo, in urma unei operatiuni de salvare defectuoase.

In cazul lui Catalin Haldan, fostul capitan al echipei Dinamo, lucrurile au stat si mai rau, stadionul pe care a murit fiind lipsit de orice defibrilator care ar fi putut sa ii dea o sansa la viata.

"Sunt absolut convins ca, daca se intampla ieri ceva la Austria-Macedonia, era fix aceeasi mobilizare pe Arena Nationala, mobilizarea ar fi fost similara cu cea de pe stadionul din Copenhaga. Sunt pregatiti pe standarde UEFA. Nu vreau sa comentez cazul Patrick Ekeng, insa cazul cel mai problematic a fost cel al lui Catalin Haldan, in amicalul de la Oltenita, unde nici macar nu era un defibrilator pe stadion. Ceea ce m-ar bucura ar fi sa delimitam clar: ce facem pentru a permite accesul sportivului in competitie, ce facem precoce la stadion, pe teren, daca se intampla un eveniment nedorit, si cum ajunge pacientul in unitatile de primiri urgente", a declarat, pentru Ziare.com, medicul Alin Popescu, secretarul general al Societatii Romane de Medicina Sportiva si medic al Federatiei Romane de Rugby.

Riscul de deces a scazut considerabil

Potrivit acestuia, sportul de performanta reprezinta, in mod categoric, o fortare a limitelor.

"Prin fortarea asta a limitelor intr-adevar sa spui ca exista o crestere a riscului privind aparitia unor accidente cardiovasculare sau cerebrale. Totusi, raportat la numarul total de sportivi, e un procent infim de cazuri care se petrec. De asemenea, sunt multi oameni care fac sport si nu au niciun fel de eveniment sincopal. Niciunul, deci nu moarte. Pe masura ce totul se profesionalizeaza si sunt tot mai multi sportivi probabil ca va fi o anumita incidenta a acestor afectiuni", a completat medicul Alin Popescu.

Faptul ca sunt sportivi care ajung sa dea interviuri la doua zile de un astfel de eveniment precum cel prin care a trecut danezul Christian Eriksen arata ca interventia in cazul accidentelor de acest gen s-a imbunatatit considerabil.

"Sunt trei lucruri importante: sa fie sportivul controlat anterior pentru a minimiza riscul ca unii care au probleme sa fie lasati sa faca sport, sa fie un prim ajutor de calitate, in sensul sa fie facuta defibrilare precoce, compresii toracice externe, la fata locului si evident, sa ajungem in timp util intr-o unitate sanitara pregatita sa intervina in probleme de acest tip. Sportul merge inainte, indiferent ce se intampla", a mai explicat medicul sportiv.

Cardiolog: Sportul de anduranta poate fi insotit de riscuri

De pilda, in Romania, sportivii de performanta au niste vize, bianuale, care includ si examinari cardiologice. Totusi, specialistul admite ca anumite riscuri nu pot fi depistate de bateriile uzuale de screening, ci doar prin aplicarea unor teste pe cat de complexe, pe atat de scumpe.

"Daca faci atat de mult efort si esti sanatos nu esti expus la risc. Problema e sa te caute inainte. Parerea mea e ca danezul Christian Eriksen, la fel ca multi altii, a scapat controlului riguros. E posibil sa fi facut un control riguros, sa nu se fi gasit ce trebuie. Peste o anumita varsta, sportul de enduranta poate fi insotit de riscuri, dar nu la aceasta varsta, ci de la 50-60 de ani. Exista lucruri pe care sportivii, din motive financiare, le scurtcircuiteaza, asa cum pilotii scurtcircuiteaza controlul de zbor, si asa mai departe", a explicat, pentru Ziare.com, un profesor in cardiologie de la un spital din Capitala.

Prabusit pe gazon in minutul 43

Eriksen s-a prabusit pe gazon in minutul 43 al meciului Danemarca - Finlanda (0-1), disputat sambata la Copenhaga, iar medicii cred ca a suferit un stop cardiac. Jucatorul a fost resuscitat pe teren, inainte de a fi transportat la un spital din capitala daneza, unde se afla in prezent.

Mijlocasul, in varsta de 29 ani, cu siguranta nu va mai juca pana la finalul EURO 2020, insa si-ar putea continua recuperarea la domiciliul sau.