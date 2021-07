Noi masuri de relaxare intra in vigoare. Unde ramane obligatorie purtarea mastii si cate persoane pot sta la aceeasi masa in restaurant

Masca ramane obligatorie in locurile publice si in spatiile aglomerate FOTO Pixabay

Guvernul a aprobat o hotarare pentru prelungirea starii de alerta, a anuntat, joi, prim-ministrul Florin Citu. Totodata, din 12 iulie intra in vigoare noi masuri de relaxare in contextul COVID.



"In sedinta de Guvern de astazi, am aprobat si hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta", a declarat premierul, la Palatul Victoria.

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, in sedinta de miercuri, 8 iulie, o hotarare prin care se propun prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12 iulie, precum si masurile de prevenire si control aplicate in contextul epidemiologic actual.

"Principala modificare fata de masurile aflate in vigoare vizeaza cresterea perioadei pentru care sunt aplicabile exceptarile de la masurile de prevenire si control al raspandirii COVID-19 pentru persoanele care au trecut prin boala de la 90 la 180 de zile ulterioare datei confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2", a informat CNSU.

Si seful DSU, Raed Arafat, a vorbit despre masurile care intra in vigoare odata cu prelungirea starii de alerta cu 30 de zile.

"Au fost facute mici modificari:

la institutii de cultura in aer liber e permis pana in 1.000 de scaune;

la petreceri si nunti de la 2 la 8 metri;

la mese festive va fi o distanta de 2 metri in loc de 4 metri;

la jocurile de joaca insotitorii nu mai trebuie sa fie vaccinati;

la restaurante nu mai e regula de 6 peroane la masa", a declarat Raed Arafat intr-o conferinta de presa.

Masca ramane obligatorie la interior

Potrivit hotararii numarul 44 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, adoptata in sedinta din 7 iulie 2021, se propune mentinerea obligativitatii purtarii mastii de protectie in spatiile publice, piete, targuri, balciuri, talciocuri, statii pentru transportul in comun, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca sau in alte zone cu potential de aglomerare.