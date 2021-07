Maraton de vaccinare la piata de vechituri din Timisoara

Un maraton de vaccinare va fi organizat in piata de vechituri din Timisoara - Piata Flavia - care va fi redeschisa in acest week-end. Cei care doresc se pot imuniza cu serul de la JohnsonJohnson si Pfizer.

De asemenea, in timpul saptamanii viitoare echipe mobile de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 se vor afla in mai multe localitati din judet.

Vaccinare in mediul rural

"Maratonul de vaccinare va avea loc in 3 si 4 iulie, de la ora 10.00 la ora 18.00, in piata Flavia din Timisoara. Cei care doresc sa se imunizeze impotriva COVID-19 trebuie sa aiba la ei cartea de identitate si pot opta intre vaccinurile JohnsonJohnson (doza unica) si Pfizer (doua doze)", a anuntat Zoltan Nemeth pe Facebook.

Piata Flavia se afla pe strada Lacului din Timisoara. Si in mediul rural continua vaccinarea, astfel:

Luni, 05.0.2021:

Bethausen - in intervalul orar 10:00 - 15:00 la Centrul de Informare Turistica Bethausen

Ohaba Lunga - in intervalul orar 14:00 - 15:00, la Primarie

Barna - in intervalul orar 9:30 - 10:30, la Primarie

Jebel - in intervalul orar 10:00 - 15:00, in parcarea Profi

Marti 06.07.2021:

Moravita - in intervalul orar 9:30 - 15:00, la Primarie

Becicherecu Mic - in intervalul orar 9:30 - 15:00, la Primarie

Banloc - in intervalul orar 10:00 - 15:00, in parcarea Profi

Traian Vuia - in intervalul orar 10:00 - 15:00, la Caminul Cultural Jupani

Miercuri 07.07.2021:

Teremia Mare - in intervalul orar 10:00 - 15:00, in parcarea Profi

Biled - in intervalul orar 9:30 - 15:00, la Primarie

Joi 8.07.2021

Cenad - in intervalul orar 9:30 - 15:00, la Primarie

Masloc - in intervalul orar 10:00 - 15:00, la Caminul Cultural Alios

Carpinis - in intervalul orar 10:00 - 15:00, in parcarea Profi

Vineri 9.07.2021:

Giarmata - in intervalul orar 12:00 - 18:00, la Centrul de permanenta Giarmata

Bucovat - in intervalul orar 10:00 - 15:00, la Caminul Cultural

Comlosu Mare - in intervalul orar 9:30 - 15:00, la Caminul Cultural

Timisoara (VGP) - in intervalul orar 10:00 - 15:00, in parcarea Profi

Echipele mobile se vor deplasa la domiciliu

De asemenea, in cursul saptamanii urmatoare, echipele mobile se vor deplasa la domiciliu, la solicitarea persoanelor imobilizate, in Timisoara, in data de 07.07.2021.

Numarul persoanelor vaccinate complet impotriva COVID-19, de la debutul campaniei si pana in prezent, in centrele de vaccinare din judetul Timis este de 200.283.

De la 1 iulie, au fost redeschise targurile si talciocurile, odata cu noua etapa de relaxare a masurilor anti-COVID.