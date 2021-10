Lockdown ”pe blat”, în România. Medici: „Decizia de închidere a școlilor este o decizie de sănătate publică nu educațională”

Sunt rate de infectare record în multe zone din țară, iar directorii unităților de învățământ trimit solicitări pe bandă rulantă pentru închiderea școlilor. Numai pentru București, Ministrul Educației spunea marți, 12 octombrie, că au fost primite 100 de cereri, iar autoritățile din Ilfov au anunțat că de luni închid toate școlile, la recomandarea DSP.

Pe de altă parte, autoritățile spun că nu se mai poate face un lockdown total, însă sunt primari care solicită carantinarea localităților din cauza numărului mare de infectări.

Aproape jumătate de milion de elevi învață online, la o lună de la începerea școlii

Cele mai recente date transmise de Ministerul Educaţiei arată că 16.316 de elevi şi preşcolari şi 5.425 de angajaţi au fost confirmaţi cu coronavirus de la debutul anului şcolar, cifrele fiind în continuă creştere. De exemplu, faţă de săptămâna trecută, numărul elevilor care s-au infectat este cu peste 3.300 mai mare. De asemenea, 482 de unităţi de învăţământ au acivitatea faţă în faţă suspendată.

Și cu toate acestea, ministrul acuză autoritățile sanitare din Ilfov, de exemplu, că își depășesc atribuțiile în legătură cu decizia de a închide toate școlile din județ.



Măsura a fost dispusă însă, după ce incidența în Ilfov a ajuns la 15,48 cazuri la mia de locuitori, iar în județ sunt localități unde rata infectărilor a trecut de 20 la mie.

”DSP Ilfov își depășește atribuțiile când cere trecerea în online a tuturor şcolilor din judeţ pentru 14 zile, iar solicitarea făcută este în afara cadrului legal, spune ministrul interimar al Educației, Sorin Cîmpeanu.

”Teodor Negulescu, directorul DSP Ilfov, a declarat la Digi24 că recomandarea a fost făcută pentru 14 zile, începând din 18 octombrie. Recomandarea vizează doar școlile, nu și grădinițele și creșele, a spus el. Măsura de închidere a școlilor s-ar putea prelungi, dacă situația o va impune.

Octavian Jurma: ”Este un blat asumat”

Cercetătorul Octavian Jurma este de părere că nu directorii de școli trebuie să decidă închiderea sau menținerea deschisă a școlilor, pentru că ei nu sunt epidemiologi.

”Este de fapt ceea ce în engleză se numește ”plausible deniability”- negare plauzibilă. Adică, ”eu le-am zis să închidă școlile, directorul nu a închis-o, eu m-am spălat pe mâini”. Însă, de fapt, școlile nu pot fi închise de directori pentru că aceștia nu sunt specialiști în sănătate publică. Este o decizie de sănătate publică, nu una educațională.

Directorul vrea să își țină școala deschisă. El nu are de unde să știe dacă varianta Delta este rea sau bună, poate să aibă o părere personală, însă nu poate să o invoce pentru cu apoi este culpabil. Toți oamenii vor veni să se revolte, la fel ca în Ilfov. S-a trecut de rata de infectare de 6 la mie sâmbătă, iar ministrul Educației a sărit la gâtul directorului cum își permite el să închidă, iar directorii au înțeles că ceea ce se declară la televizor este pentru cei care votează, nu pentru noi, cei suntem numiți prin bunăvoința politică.

Atunci, acest blat este foarte clar asumat în sensul în care incidența a fost anulată tocmai pentru a nu se închide școlile în funcție de aceasta. Dacă școlile se închideau în funcție de incidență atunci nu se mai justifica menținerea deschisă a industriei divertismentului. La noi, totul este distracție. La 15.000 de cazuri pe zi se organizează nunți, chefurile sunt în toi, nimic nu este închis.

Altfel, dacă se închid școlile pe incidență, toată distracția aceasta ar trebui închisă pentru că altfel, ne trezim că suntem o țară iresponsabilă, iar acest lucru ar fi iresponsabil. Și pentru a ține totul deschis la peste 6 la mie, nu se închid școlile”, a explicat Octavian Jurma.

Specialistul spune că autoritățile nu își asumă închiderea școlilor, în schimb îi încurajează pe părinți să își țină acasă copiii. ”Iar toate declarațiile acestea sunt făcute de ochii lumii, că, ”normal că părinții trebuie să-și țină copiii acasă, normal că directorii închid școlile”. Sunt multe cazuri în școli, însă nu se pot închide total.

Toți sunt dați peste cap. A murit un profesor, nu știu cum este benefic acest lucru pentru educație. Și vor mai muri profesori pentru că mulți sunt în vârstă, sunt nevaccinați. Vor muri părinți de copii. Aceasta este consecința acestui blat”, a mai explicat Octavian Jurma.

”Incidența de 6 la mie trebuia să fie ultima acceptată”

”Toți părinții își vor copiii la școală”, a mai subliniat Jurma și a explicat că după acest nivel, s-a asumat practic rata de infectare de 9 la mie.

”S-a ajuns la incidența de 6 la mie, care a fost o incidență uriașă, atunci eu am fost foarte revoltat. Pentru că dacă închid la 6 la mie, garantez că incidența se va mai duce până la 9 la mie. Tot ce fac eu când închid este să împiedic următoarea perioadă de dublare. Adică, închid la 3 a mie ca să nu ajung la 6 la mie. Dacă închid la 6 la mie atunci o să ajung la 9 la mie. Nu am cum să evit ce urmează în următoarele două-trei săptămâni prin măsurile pe care le iau. Și din cauză că sunt pe o curbă exponențială, lucrurile se întâmplă mult mai repede.

Astfel că incidența de 6 la mie era ultima acceptabilă cu un număr de 10.000 de decese clar asumat, nu aveam cum să evităm. După această incidență am eliminat complet orice semnal de alarmă. Părinții au fost obligați să trimită copiii la școală”.

De ce ar fi un beneficiu un lockdown școlar

Doctorul Octavian Jurma a mai precizat că, ”dacă ar fi un lockdown la nivel școlar, ar fi un beneficiu. În două-trei săptămâni s-ar vedea efectele. Școlile conectează familii care în mod normal nu ar fi conectate epidemiologic. Școlile creează un nod de transmisie. Dacă îl elimini, dintr-o dată zeci de familii nu mai sunt conectate din punct de vedere epidemiologic. Rămân conectate doar la job. Dar cu școlile deschise, un părinte care se infectează acasă se duce la slujbă și astfel se afectează indirect în al doilea lanț de transmisie, locurile de muncă. Altfel, dacă va rămâne copilul acasă, iar părintele se infectează, boala nu va fi dusă în școală.

Școala este nesigură pentru că nu s-au luat măsuri de siguranță, iar închiderea școlilor, în orice moment are un beneficiu”, a mai precizat Jurma.

Imunologul Ștefan Dascălu: ”Incapacitatea noastră pentru a ne pregăti pentru valul 4 își spune cuvântul acum prin necesitatea unor astfel de măsuri”

Imunologul Ștefan Dascălu, cercetător la Oxford, a explicat pentru Ziare.Com că ”ar fi rău să închidem școlile, nimeni nu neagă acest lucru. Este un impact extraordinar asupra copiilor, atât din punctul de vedere al educației, pe care nu o pot primi cât și din punct de vedere psihologic. Doar că, în situația actuală din România vedem că un număr foarte mare de infecții este prezent și în rândul copiilor”.

”Sunt copii care ajung să fie internați și cu forme foarte grave, iar vaccinurile nu sunt recomandate, încă, în Uniunea Europeană la copiii foarte mici. Lucrurile acestea practic impun, la momentul de față, măsuri epidemiologice mult mai drastice în România. Nu îi place nimănui lucrul acesta însă, din păcate, incapacitatea noastră pentru a ne pregăti pentru valul 4 își spune cuvântul acum prin necesitatea unor astfel de măsuri”, a explicat cercetătorul.

Referitor la testele antigen care ar urma să fie introduse în școli, dacă acestea ne-ar ajuta să menținem școlile deschise în acest val și în alte posibile valuri, specialistul a precizat că depinde și de statutul infecțios al persoanei respective pentru că este foarte probabil ca astfel de teste să nu depisteze o infecție chiar dacă individul respectiv a fost infectat și devine infecțios în cel mai scurt timp.

”Cel mai eficient test de a depista infecțiile este testul PCR. Cu privire la implementarea acestei măsuri în școli, da, este o măsură bună, dar care trebuia făcută de foarte mult timp și ar fi ajutat, evident, la depistarea unor focare în interiorul școlilor și de a lua măsurile necesare în astfel de contexte doar că implementarea la momentul de față a unor astfel de teste este mult prea puțin și mult prea târziu.

Dat fiind numărul mare de infectări în societate, genul acesta de teste, plus întrebarea ”cine le va efectua”, pentru că trebuie făcute într-un mod corespunzător pentru a maximiza șansa de a depista o eventuală infecți, măsura în sine este una bună însă în contextul actual nu cred că va face foarte multe”, a mai precizat specialistul.

Săteni care cer urgent vaccin după decesul unui profesor

Localnicii dintr-o comună din Olt îi cer primarului să aducă vaccin anti COVID de urgență, speriați de boală după ce au condus pe ultimul drum o profesoară care a murit infectată cu noul coronavirus la doar 55 de ani.

În urmă cu câteva săptămâni, în comuna s-a desfășurat o campanie de vaccinare, dar fără succes atunci. Un bărbat care avea afecțiuni grave a decedat la două zile după administrarea celei de-a doua doze, iar consătenii acestuia s-au speriat atât de tare încât n-au mai vrut să audă de vaccin. Abia când au auzit de moartea profesoarei, oamenii s-au răzgândit brusc și cer să se imunizeze cât de repede posibil.

Femeia s-a tratat acasă, lipsind de la şcoală mai bine de o săptămână. Sâmbătă, a mers la spitalul din Corabia, avea valori foarte reduse ale saturaţiei de oxigen, testul rapid ar fi fost negativ, însă afectarea pulmonară era foarte mare, spun surse locale, conform Adevărul. Pacienta a refuzat însă spitalizarea, s-a întors la domiciliu, iar câteva ore mai târziu a intrat în stop cardio-respirator.

Sătenii sunt convinşi acum, mai mult decât altădată, că SARS-CoV-2 reprezintă un real pericol şi cer autorităţilor să cheme echipa mobilă să-i vaccineze.

Zone întregi intrate în carantină

Deși autoritățile centrale spun că nu se mai pune problema unui lockdown total, la nivel local, CJSU-urile hotărăsc că e mai bine să restricționeze libera circulație, cel puțin pentru persoanele nevaccinate.

Începând de luni seară, 11 octombrie, în urma creșterii ratei de infectare cu COVID-19, un oraș din sud-vestul țării intră în carantină.

Este vorba despre municipiul Drobeta Turnu Severin, care va intra în carantină pentru două săptămâni. Cursurile şcolare se vor desfăşura exclusiv online, restaurantele se închid, fiind permisă doar livrarea la pachet, iar organizarea de nunţi, botezuri, mese festive va fi interzisă.

De asemenea, în mai multe orașe din țară a fost introdusă carantina de noapte.