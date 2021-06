Parcul din cel mai rau famat cartier din Bucuresti a fost modernizat. Are paza permanenta si camere de luat vederi

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a inaugurat duminica, 13 iunie, Parcul Ferentari, dupa o reabilitare care a durat doua saptamani.

Cetatenii din zona Ferentari se pot bucura acum de un spatiu de recreere si relaxare prevazut cu un loc de joaca pentru copii, tren de minifotbal, alei reamenajate si bancute noi.

De asemenea, parcul a fost ingradit si pentru a se evita pe viitor aparitia actelor de vandalism si a persoanelor care produc si depoziteaza ilegal deseuri, s-a dispus paza permanenta si amplasarea de camere de luat vederi, arata comunicatul de presa al Primariei Sectorului 5.

Intrucat a fost multumit de felul in care au decurs lucrarile si de rezultatul final si pentru ca ne aflam intr-o zi libera de duminica, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone i-a invitat pe toti directorii din subordine la finalul inaugurarii, la un pahar de bere.

"Vreau sa sterg acest stigmat care s-a pus asupra cartierului Ferentari, de zona rau famata si vreau sa-i fac pe locuitorii acestui cartier sa ajunga sa fie mandri ca locuiesc aici. Am reusit sa modernizam un parc in doar cateva saptamani.

Parcul Ferentari arata acum ca un adevarat loc de joaca, nu mai exista cosuri de gunoi ruginite, gropi in asfalt sau gunoaie. Parcul are acum leagane, tobogane, zona de fitness, banci noi, dar si teren de minifotbal. M-am bucurat enorm sa vad copiii care ma asteptau in zona si care mi-au facut si o surpriza.

Cei care ma cunosc stiu prea bine ca am o slabiciune cand vine vorba de cei mici si gestul lor ma ambitioneaza sa muncesc si mai mult pentru a le asigura un trai decent in acest sector. Tot ce facem, facem pentru cetateni si pentru ca lucrarile sa fie trainice, nu vom tolera actele de vandalism si depozitarea ilegala a deseurilor.

Astfel de actiuni vor fi sanctionate foarte asupru de acum inainte. Sper sa se convinga toti oamenii ca am venit sa fac treaba cu adevarat in Sectorul 5 si ca nu fac totul doar pentru publicitate, asa cum spun unele voci din spatiul public. Suntem abia la inceput, insa am inceput bine, iar treaba continua in Sectorul 5 asa cum veti vedea si pe viitor! Doamne ajuta!", a precizat edilul Sectorului 5, potrivit sursei citate.