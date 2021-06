Lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata. Marea Britanie, singura tara din Europa care ramane in zona de risc

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista statelor care au un risc epidemiologic ridicat joi, 17 iunie. Marea Britanie ramane singura tara din Europa pentru care se impune carantina la sosirea in Romania.



Noile tari care au trecut pe lista verde sunt Belgia, Franta, Danemarca, Grecia, Olanda, Slovenia, Letonia, Lituania, Suedia, Andora, Peru, Iran, Puerto Rico, Republica Dominicana si Timorul de Est.

Pe lista rosie sunt 22 de state, dintre care 18 din cauza incidentei, iar patru din cauza tulpinilor periculoase ale COVID-19 care circula.

Persoanele care se intorc din statele incadrate in zona galbena nu intra in carantina daca sunt vaccinate sau daca prezinta un test PCR negativ efectuat in ultimele 72 de ore.

Persoanele care se intorc din tarile de pe lista rosie nu trebuie sa intra in carantina doar daca sunt vaccinate.

Carantina dureaza 14 zile, dar oamenii pot scapa de ea dupa zece zile daca dace un test covid in a opta zi de carantina iar rezultatul este negativ.