Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat luni seara, dupa ce a participat la sedinta coalitiei, de la Parlament, ca propune o interventie graduala in cazul ursilor care vin in localitati si in preajma acestora, dar si ca in Romania in prezent lipseste o procedura de interventie rapida.

"Am prezentat doua lucruri astazi. Am aici o nota de informare pe care am pregatit-o impreuna cu domnul ministru Bode privind interventiile din ultimii cinci ani, numarul de apeluri in ultimii cinci ani, evolutia populatiei in functie de estimarile care sunt la nivelul asociatiilor de vanatoare si numarul de cazuri de atac de urs, valoarea pagubelor si valoarea despagubirilor.

Ads

In acelasi timp le-am prezentat colegilor din coalitie situatia comparativa sau analiza comparativa cu celelalte state membre UE care gestioneaza populatii mai mari sau mai mici de ursi si modalitatea de interventie imediata in fiecare tara. Am constatat ca in fiecare tara unde exista populatie mai mare sau mai mica de urs brun exista si o procedura de interventie rapida. Acest lucru in Romania lipseste. Din acest motiv este nevoie de o legislatie care sa reglementeze modul in care intervenim in cazul in care vorbim de forta majora, de situatie critica. Propunem din partea Ministerului Mediului o interventie graduala", a declarat ministrul Tanczos Barna.

El a explicat propunerile Ministerului Mediului. "In cazurile in care vorbim de o localitate unde nu se repeta aceste atacuri, o localitate unde poate pentru prima, a doua oara apare un atac de urs, solutia este alungarea acestor exemplare.

Acolo unde se repeta si sunt multe situatii de atac sau multe pagube generate, incadrarea riscului in functie de situatie sa se faca de aceasta echipa mixta Jandarmerie, vanatoare eventual si autoritatea publica locala si sa se intervina gradual prin tranchilizare si relocare in cazul in care se poate face acest lucru si exista locatii unde sa existe acceptul gestionarului fondului cinegetic pentru relocare sau in cazurile critice, unde atacul este agresiv, unde pericolul este iminent", a spus Tanczos Barna.

El a aratat ca echipele de interventie vor decida modul in care trebuie sa intervina in cazul ursilor.

"Echipa de interventie este formata din jandarm si vanator. Vanatorul va avea la dispozitie arma de tranchilizare si arma letala si echipa de la fata locului decide daca se poate interveni prin tranchilizare, adica ursul este suficient de aproape de echipa de interventie ca tranchilizarea sa fie eficienta, pentru ca nu se poate face tranchilizarea de la sute de metri, de la zeci de metri.

Armele de tranchilizare se pot folosi undeva la 50 de metri maxim si doar in cazurile acelea se poate asigura ca in urma interventiei nu se poate genera un pericol si mai mare. Trebuie sa lasam echipele de interventie sa decida. Nu poate sa decida nici ministrul la cate sute de metri de animal sau de om se poate interveni. Nu pot eu decide de la Bucuresti cat de periculoasa este situatia unui cetatean in Sinaia sau in Azuga", a afirmat ministrul.

El a vorbit si despre cazul stricaciunilor care ar fi fost facute de ursi intr-un cimitir din Atid. "Si in acele situatii trebuie sa se intervina daca se poate prin tranchilizare si relocare, daca acel exemplar se intoarce si nu poate fi alungat si nu se poate gasi alta solutie, trebuie sa se intervina prin eliminare", a declarat Tanczos Barna.

Ads

Ministrul a explicat ca propunerile privind interventiile vizeaza localitatile si zonele apropiate, si nu interventii in habitatul natural al ursilor."Vorbim de interventie pentru protejarea vietii oamenilor in localitati", a mai adaugat Tanczos Barna.