Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind alaptarea in spatiile publice

Interzicerea in orice mod a alaptarii unui copil in spatiul public constituie contraventie FOTO Unsplash

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind alaptarea in spatiile publice, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ prevede ca interzicerea in orice mod a alaptarii unui copil in spatiul public sau evacuarea din spatiul public a unei mame care alapteaza un copil constituie contraventie.



Legea are ca obiect de reglementare instituirea unor masuri privind prevenirea discriminarii mamelor care alapteaza, precum si combaterea incalcarii dreptului la hrana al copiilor.

De asemenea se propune reglementarea regimului sanctionator pentru unele fapte care au legatura cu alaptarea copilului pana la 24 de luni in spatiul public.

"Urmatoarele fapte constituie contraventii: a) evacuarea dintr-un spatiu public a unei mame care are dreptul de a se afla in acel spatiu si care alapteaza un copil; b) interzicerea, in orice mod, a alaptarii in spatiile publice a unui copil; c) refuzul furnizarii de servicii unei persoane pentru ca alapteza un copil, in conditiile in care persoana are dreptul de a beneficia de serviciul respectiv", conform proiectului de lege.

Contraventiile prevazute sunt amenda intre 100 si 500 lei, daca fapta este savarsita de o persoana fizica si de la 1.000 de lei la 2.000 lei, daca fapta este savarsita de o persoana juridica sau de catre o entitate inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, Ministerului Afacerilor Interne sau Politiei locale, dupa caz.