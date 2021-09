Fostul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă: ”Mă bucur că premierul Cîțu cere o anchetă, s-ar putea să fie surprins în defavoarea dumnealui”

Florin Cîțu, premierul României, a cerut o anchetă privind pregătirile pentru valul patru al pandemiei, iar Ioana Mihăilă, fostul ministru al Sănătății, i-a răspuns spunând că ”demersul premierului s-ar putea întoarce împotriva sa”.

”Mă bucur că cere o anchetă, că s-ar putea să fie surprins în defavoarea dumnealui, ca urmare a acestei anchete, în sensul că atunci când vorbim de pregătirea pentru valul patru, vorbim de două lucruri: în primul rând, vorbim de prevenția acestui val patru, care se face mai ales prin vaccinare și vorbim de pregătirea efectivă, în sensul preluării pacienților care ajung totuși să aibă nevoie de îngrijiri spitalicești, vorbim de pacienții infectați cu Covid”, a declarat Ioana Mihăilă marți, 21 septembrie, la RFI.

Ioana Mihăilă a punctat un lucru important în privința campaniei de vaccinare, și anume că este coordonată de CNCAV, care este în subordinea premierului.

”Dacă vorbim de prevenția unui val mare de îmbolnăviri care necesită îngrijiri spitalicești, vorbim mai ales de campania de vaccinare și atunci e bine să ne amintim că această campanie de vaccinare este coordonată de CNCAV, care este în subordinea directă a premierului României și care are ca reprezentant din partea Ministerului Sănătății un secretar de stat PNL și anume domnul Andrei Baciu, iar rezultatele le vedem cu toții.

Nu am stat deoparte nici în ceea ce privește această campanie de vaccinare, totuși. Ministerul Sănătății a fost cel care a propus măsurile de stimulare a campaniei de vaccinare și a făcut toate demersurile, atât în ceea ce privește promovarea OUG care a reglementat acordarea acestor bonuri valorice, acele tichete de masă pentru cei care se vaccinează, precum și loteria persoanelor vaccinate, așa cum tot Ministerul Sănătății a făcut posibilă utilizarea certificatelor sanitare, acele certificate care atestă vaccinarea, testarea sau trecerea prin boală, pe teritoriul țării”, a mai spus Ioana Mihăilă.

Premierul Cîțu a criticat și pregătirea paturilor la ATI pentru pacienții infectați cu COVID-19, susținând că ministerul Sănătății trebuia să le mențină operaționale pe toate cele 1.600.

Ioana Mihăilă susține că, în timpul verii, numărul bolnavilor ce au avut nevoie de terapie intensivă a scăzut drastic, drept urmare spitalele au avut posibilitatea de a decide cum gestionează locurile.

”Noi am avut pe parcursul verii și zile în care am avut 30 de pacienți cu Covid-19 internați la Terapie Intensivă. Motiv pentru care noi încă din aprilie am publicat un ordin de ministru prin care am flexibilizat și am acordat spitalelor posibilitatea de a-și ajusta numărul de paturi pentru pacienți Covid și pentru pacienți non-Covid, în funcție de evoluția pandemiei”, explică Ioana Mihăilă.