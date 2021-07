57 de cazuri in Romania cu varianta Delta a coronavirusului pana in 27 iunie. Transmitere comunitara sustinuta in Pitesti

Pana in prezent a fost inregistrat un deces cu varianta Delta FOTO Pixabay

Un numar de 57 de cazuri de imbolnavire cu varianta Delta a coronavirusului au fost inregistrate pana in 27 iunie, anunta Institutul National de Sanatate Publica, precizand ca exista evidente de transmitere comunitara sustinuta a variantei Delta in municipiul Pitesti si in comune invecinate.

Au fost confirmate 1711 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC), din care: Alpha -1621, Beta - 11, Gamma - 22, Delta - 57. Varianta Delta a fost identificata in 12 judete si in Capitala.

Au fost inregistrate si comunicate la INSP-CNSCBT 31 de decese confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC), din care: Alpha - 27, Beta - 0, Gamma - 3, Delta - 1.

Conform INSP, pana in prezent a fost inregistrat un deces cu varianta Delta: persoana de sex feminin, in varsta de 72 de ani, din jud.Arges, avand conditii medicale pre-existente si nevaccinata anti-SARS-CoV-2 si in acest moment nu exista evidente de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national, a variantei Delta.

In schimb, exista evidente de transmitere comunitara sustinuta in municipiul Pitesti si in comune invecinate.