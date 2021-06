Aproape jumatate dintre locuintele romanilor nu sunt racordate la canalizare

In anul 2020, un numar de 10.794.270 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare, acestia reprezentand 55,8% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 279.346 persoane mai mult decat in anul 2019, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).



"In anul 2020, un numar de 10.794.270 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare, acestia reprezentand 55,8% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 279.346 persoane mai mult decat in anul 2019. In ceea ce priveste epurarea apelor uzate, populatia conectata la sistemele de canalizare prevazute cu statii de epurare a fost de 10.540.388 persoane, reprezentand 54,5% din populatia rezidenta a tarii, cu 276.086 persoane mai mult decat in anul 2019. Cresterile au fost determinate de racordarea populatiei la retelele de canalizare nou construite, respectiv de punerea in functiune a unor noi statii de epurare a apelor uzate", arata datele INS.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populatiei conectate la sistemele de canalizare, in total populatie rezidenta, s-a inregistrat in regiunea Bucuresti-Ilfov (88,5%), urmata de regiunea Centru (68,3%) si Vest (62,8%).

Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a inregistrat in regiunile de dezvoltare: Nord-Est (38,7%), Sud-Muntenia (38,9%) si Sud-Vest Oltenia (42,9%).

In anul 2020, in mediul urban populatia conectata la canalizare a fost de 9.636.282 persoane, reprezentand 92,2% din populatia rezidenta urbana a Romaniei, iar in mediul rural un numar de 1.157.988 persoane au beneficiat de servicii de canalizare, reprezentand 13,1% din populatia rezidenta rurala a Romaniei.