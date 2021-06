Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, ingrijorata de cresterea incidentelor in Marea Britanie si in Germania, pe baza infectarilor cu tulpina Delta

Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, sambata, la Sibiu, ca trebuie sa continue campania de vacicnare, intrucat inca nu am scapat de pericol. "Ne uitam cu destul de mare ingrijorare la cum cresc incidentele in Marea Britanie si in Germania, pe baza infectarilor cu tulpina Delta", a afirmat Mihaila precizand ca vaccinarea este singura solutie.

"Ne dorim, evident, sa crestem rata de imunizare si procesul celor vaccinati, mai ales in contextul actual in care vedem ca in anumite tari tulpina Delta este cu o raspandire destul de mare. Practic, ne uitam cu destul de mare ingrijorare la ce se intampla si la cum cresc incidentele in Marea Britanie si in Germania, incidente care cresc pe baza infectarilor cu tulpina Delta", a declarat, sambata, la Sibiu, Ioana Mihaila.

Aceasta a transmis ca vaccinarea este singura solutie.

"Cumva, as vrea sa transmitem impreuna acest mesaj, ca vaccinarea este cea care ne protejeaza si ca inca nu am scapat de pericol si ca vaccinurile sunt disponibile, centrele de vaccinare sunt deschise, caravanele mobile sunt active, medicii de familie vaccineaza si este singura cale prin care putem sa ne pazim de un val la fel de intens ca si cel prin care am trecut", a mai afirmat ministrul Sanatatii.

"Conform estimarilor pe care asociatiile europene le fac, durata pana la care tulpina Delta si rata de infectivitate a acesteia vor avea consecinte nu este una foarte lunga. Este vorba probabil de mai multe saptamani sau mai putine luni pana cand si la noi tulpina delta va deveni predominanta", a adaugat ministrul.

Aceasta s-a ferit sa faca o estimare a perioadei in care tulpina Depta va deveni predominanta in Romania.

"Asa cum vedem ca se intampla in alte tari, acolo unde exista un procent mare de vaccinati cu doua doze, cum este Israelul, incidenta este tinuta sub control in continuare. Mesajul pe care cred ca trebuie sa il transmitem impreuna este ca avem sanse mari sa trecem cu bine prin saptamanile si lunile ce urmewaza daca ne vaccinam", a adaugat Ioana Mihaila.

De asemenea, intrebata daca valul patru considera ca va aparea mai repede de luna septemnrie, MIhaila afirmat: "Asa cum am spus, noi suntem pregatiti pentru oricare dintre posibilitati. Am pregatit spitalele si fluxurile din spitale tocmai pentru a face fata la o recrudescenta a cazurilor de COVID. Suntem pregatiti indiferent daca aceasta crestere va aparea sau nu, sau daca ea va aparea mai devreme sau mai tarziu".

Varianta Delta a Covid-19, identificata prima oara in India, devine dominanta la nivel global, a declarat vineri directorul stiintific al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan.

Epidemiologul Octavian Jurma afirma ca tulpina Delta (indiana) a coronavirusului se afla deja in circulatie comunitara in Romania si in crestere exponentiala chiar daca tulpina Alpha (britanica) se afla in scadere accelerata. "La rata curenta de crestere tulpina Delta (indiana) va castiga competitia cu varianta Gamma (braziliana) si va deveni dominata cel tarziu in luna septembrie, dar mai probabil la finalul lunii august", considera el.