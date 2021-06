Industria nuntilor a purtat negocieri directe cu autototatile

AFIN - Asociatia Furnizorilor din Industria Nuntilor a reusit ca in urma negocierilor directe purtate cu autoritatile din Romania sa obtina cateva masuri de maxim interes pentru toti cei care isi organizeaza anul acesta nunta.

Disuctiile au avut loc intre reprezentantii AFIN (www.afin.ro) si Presedintia Romaniei, Domnul Presedinte Klaus Iohannis si Guvernul Romaniei, prin Prim-Ministrul, Florin Citu, precum si DSU, prin Domnul Secretar de Stat Raed Arafat, pentru a aminti doar o parte dintre decidentii masurilor propuse de catre AFIN si adoptate cu celeritate saptamana trecuta.

Concret, este vorba despre articolul 18 si 19 din Hotararea de Guvern publicata in MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 586/10.VI.2021.

Aceste doua articole impacteaza 200.000 de lucratori din industria nuntilor, 250.000 de cupluri a caror nunta este programata in cursul acestui an, la nivelul unei industrii a carei cifra de afaceri depaseste 500 de milioane de euro anual.

Art 18. in conditiile pct. 17 se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri), cum ar fi, fara a se limita la acestea, in saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, cu un numar de participanti de maximum 200 de persoane in interior si cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana in judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2;

Ads

19. in conditiile pct. 17 se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri), cum ar fi, fara a se limita la acestea, in saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, pana la capacitatea maxima a spatiului in exterior in judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, daca toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore sau se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2;

Ads

Mai sunt obiective de realizat la nivelul industriei nuntilor, insa pentru prima data in 15 luni, credem ca aceasta se afla pe drumul cel bun.

www.afin.ro