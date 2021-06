Incidenta COVID-19, la un nou minim - 0,09. Doar Capitala a confirmat mai mult de 5 cazuri noi in ultimele 24 de ore

Datele raportului mai arata ca si incidenta este in scadere, cu o medie nationala de 0,09 FOTO Captura Raport

In afara de Bucuresti, acolo unde au fost confirmate 8 cazuri, niciun alt judet nu a depasit 5 noi infectari in ultimele 24 de ore, arata cel mai nou raport al autoritatilor, pentru 20 iunie.

Datele raportului mai arata ca si incidenta este in scadere, cu o medie nationala de 0,09 cazuri la mia de locuitori. Cu o zi in urma, media era 0,18.

De asemenea, 17 judete nu au inregistrat niciun caz nou de infectare in ultimele 24 de ore.





Autoritatile au raportat duminica, 20 iunie, 53 de noi imbolnaviri si 2 decese in randul pacientilor COVID in ultimele 24 de ore. Anterior acestui interval autoritatile au raportat alte 16 decese. Numarul pacientilor in strare grava internati la sectiile ATI a ajuns la 161.

Pana astazi, 20 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).

1.045.122 de pacienti au fost declarati vindecati.

In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 53 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.