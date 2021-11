Incidența COVID. Trei județe, în coada clasamentului la vaccinare, au intrat paradoxal în scenariul verde

Aflate la coada listei în ceea ce privește rata de vaccinare, județele Suceava, Vaslui și Botoșani sunt în scenariul verde în ceea ce privește incidența infectilor.

Conform raportului transmis joi, 18 noiembrie, cea mai mică rată de infectare este în județul Suceava, cu 1,58 la mie. Însă are și cea mai mică rată de vaccinare din țară, cu 27,63%.

Ads

Tot aici se află și una dintre cele mai mari mortalități din cauza COVID. 19, peste 1.800 de cazuri, de la începutul pandemiei, având o rată de deces de 5,22 %.

Județul Botoșani a raportat o rată de infectare de 1,76 la mie, însă sunt vaccinați doar 31,76% din cetățenii eligibili din acest județ. Aici rata de mortalitate din cauza COVID 19 este de 5,01% (Peste 1.000 de cazuri)

Vaslui, este în scenariul verde, potrivit informării Grupului de Comunicare Strategică, având o incidență de 1,97 la mie. Rata de vaccinare este însă de doar 35,99%, însă are o mortalitate de 4,15 % (peste 1.000 de persoane decedate de COVID de la începutul pandemiei)

Toate cele trei județe sunt în ultimele 10 în lista privind vaccinarea în România.

Iată care este rata de vaccinare în fiecare județ în parte





Sursa: Hotnews.ro

De asemenea, vedem că cel mai mare procent de vaccinare din populația eligibilă, cu vârsta de peste 12 ani, este în București - 64,43%, în timp ce rata de vaccinare raportat la populația generală este de 56,33%, conform tabelului citat de Hotnews.

Doar 3 județe - Cluj, Constanța și Sibiu - au o rată de vaccinare de peste 50%, în timp ce Suceava, "Lombardia României" la începutul pandemiei, se menține la coada clasamentului, cu sub 27,63%, conform situației transmise HotNews.ro de către autorități. Sub 30% rată de vaccinare are și județul Covasna.

În total, 18 judeţe din România au vaccinat doar între 30 şi 40% din populația eligibilă.