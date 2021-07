Inchisoare de pana la cinci ani pentru cei care consuma, produc sau recomanda steroizi

Persoanele care consuma, produc sau recomanda steroizi pot primi pedepse de pana la cinci ani de inchisoare. Asta dupa ce Parlamentul a reincriminat traficul de steroizi, legea urmand a fi promulgata.

"Sterorizii si hormonii de crestere sunt prevazuti in noua lege ca substante cu grad de risc, iar cei care le experimenteaza, produc sau livreaza sub orice forma pot fi trimisi la inchisoare de la un an la cinci ani", a explicat Gabriel Toncean, presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness, conform digi24.ro.

Conform sursei citate, intre 15% si 25% dintre persoanele care merg la sala de fitness consuma astfel de substante.

De asemenea, cei care indeamna sportivii sa consume anabolizante pot fi pedepsiti cu inchisoarea.