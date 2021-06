O racheta realizata in Romania va fi lansata de pe mare in luna august, de la bordul unei nave militare, iar pregatirile pentru eveniment vor incepe de saptamana viitoare.

Racheta poate fi vazuta in cursul zilei de duminica, 27 iunie, in Piata Ovidiu din Constanta.

Coordonatorul de proiect din cadrul Asociatiei Romane pentru Cosmonautica si Aeronautica (ARCA), Dumitru Popescu, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca aceasta racheta are o caracteristica de protectie a mediului.

"Este vorba despre EcoRocket, o racheta care are o caracteristica de protectie a mediului, primele doua trepte folosesc un combustibil pe baza de apa si vaporii rezultati in urma functionarii motoarelor celor doua trepte sunt in principal de baza de apa, de aici si denumirea EcoRocket. Este o racheta construita pentru a servi piata satelitilor de mici dimensiuni, poate lansa pana la zece sateliti de tip Cubesat, de exemplu. Are o greutate de cinci tone la lansare si 450 de kilograme fara combustibil, o lungime de 13,2 metri, prima treapta zboara pana la o altitudine de opt kilometri si 1500 de kilometri pe ora, treapta a doua pana la o altitudine de 50 de kilometri si 5.500 de kilometri pe ora, iar treapta a treia este treapta care se pune pe orbita si pune satelitii pe orbita", a explicat Dumitru Popescu.

El a precizat ca aceasta este cea mai ieftina racheta lansatoare de sateliti din lume, costul realizarii fiind de 1,2 milioane de euro.

"Este un proiect exclusiv privat, care nu a folosit niciun leu de la buget, fie ca vorbim de fonduri europene sau fonduri guvernamentale. Concureaza si pentru un concurs la Comisiei Europene care vizeaza dezvoltarea de rachete usoare, care sunt prietenoase cu mediul si care au un cost de lansare cat mai redus. Este cea mai ieftina racheta lansatoare de sateliti din lume. La un cost de lansare de 490.000 de euro per lansare, costul de dezvoltare a fost de 1,2 milioane de euro, din surse private", a mai afirmat reprezentantul ARCA.

El a declarat ca lansarea este programata in a doua jumatate a lunii august.

"Prima fereastra de lansare, desi era prevazuta pentru luna iunie, a fost decalata pentru perioada 16 - 30 august. Maine va intra in baza navala si va fi ambarcata la bordul navei NMH Catuneanu, apartinand Fortelor Navale. Este un contract comercial pe care noi il suportam integral, toate cheltuielile care sunt efectuate de catre Fortele Navale cu aceasta activitate sunt suportate de noi din surse private. Vor avea loc antrenamentele pe mare incepand de luni si in prima parte a antrenamentelor vom face absolut toate procedura de lansare, mai putin lansarea", a transmis Dumitru Popescu.

El a anuntat ca lansarea va putea fi vazuta si de pe tarm.

"Va fi lansata de la o distanta de aproximativ 36 de kilometri travers Constanta, adica persoanele care vor fi in zona Portului Tomis, pe plaja, vor putea vedea lansarea, vor vedea o dira alba ridicandu-se din mare. Ii sfatuim pe cei care vor sa vada lansare sa isi aduca camere de luat vederi cu zoom sau aparate foto cu zoom sa poata sa o vada cat mai bine. Vom anunta din timp momentul lansarii ca lumea sa poata sa o vada", a declarat Dumitru Popescu.

EcoRocket poate fi vazuta de turisti si de constanteni, duminica, pana la ora 23.00, in Piata Ovidiu din Constanta.