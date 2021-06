In cat timp isi recapata pe deplin mirosul cei care au avut COVID-19. Ce au descoperit cercetatorii

Persoanele isi recapata mirosul in opt luni/ FOTO Pixabay

Simtul mirosului revine la opt luni dupa ce un pacient s-a imbolnavit cu COVID-19. Cel putin asa arata un studiu citat de presa internationala.

La 49 dintre cei 51 de subiecti testati in cadrul studiului, simtul mirosului a revenit in termen de opt luni, insa la doua persoane acesta era inca afectat dupa un an.

Cercetatorii au descris acest prognostic drept unul excelent.

Mirosul nu a revenit pe deplin

Studiul a fost condus de Marion Renaud de la Hopitaux Universitaires Strasbourg si publicat joi de Jama Open Network.

Echipa de cercetare a constatat ca mirosul a revenit pe deplin la aproximativ 84% dintre participantii la studiu dupa doar patru luni si la 96% dupa 12 luni.

Toti participantii au avut o pierdere initiala a mirosului de peste sapte zile.