Romanii care calatoresc in tari cu risc epidemiologic ridicat vor beneficia de concediu platit doar 5 zile in loc de 14 zile, ca pana acum

Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanta de urgenta, la solicitarea Ministerului Sanatatii si a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care cuprinde o serie de masuri privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate menite sa vina in sprijinul persoanelor asigurate aflate in incapacitate temporara de munca.

Reglementarile vor intra in vigoare de la 1 august, data pana la care vor fi actualizate si normele de aplicare ale actului normativ aprobat de Executiv, pentru a asigura implementarea unitara la nivel national, mai arata Ministerul Sanatatii.

"Actul normativ prevede reglementari care conduc la echilibrarea veniturilor alocate bugetului FNUASS cu costurile reale suportate de fond pentru plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate.

In acest sens, baza maxima de calcul lunara al indemnizatiilor de asigurari sociale, in cazul persoanelor fizice care nu realizeaza venituri si se asigura optional pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate se determina ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni ale celor 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, pana la limita valorica lunara a 3 salarii minime brute pe tara (in prezent, limita este de 12 salarii minime brute pe tara lunar).

Vor fi exceptate de la aceasta regula persoanele care se asigura optional pentru a beneficia de concedii si indemnizatii pentru maternitate, pentru care baza maxima de calcul lunara a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor asigurate din ultimele 6 luni ale celor 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, pana la limita valorica lunara a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata, stabilite potrivit legii", mai indica comunicatul de presa al Ministerului Sanatatii.

Persoanele fizice care nu realizeaza venituri din salarii se pot asigura optional in sistem, pe baza de contract, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, numai in baza declaratiei fiscale depuse in vederea platii contributiei de asigurari sociale de sanatate.

De asemenea, se asigura punerea in aplicare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 244/2021, in sensul stabilirii faptului ca asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copiilor cu afectiuni grave in varsta de pana la 18 ani, nu pana la 16 ani, cum a fost reglementat pana in prezent.

"Persoanele care se deplaseaza in interes personal in zone in care exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic cu un agent inalt patogen, desi cunosc aceste conditii la momentul initierii deplasarii si care, la intoarcerea pe teritoriul Romaniei, pentru a nu deveni factori de risc pentru persoanele cu care vin in contact, intra in concediu de carantina, vor beneficia de indemnizatie suportata din FNUASS pentru o perioada de 5 zile, fata de 14 zile, cum a fost prevazut pana acum", conform sursei mentionate.

Noul mecanism de acordare a certificatelor de concediu medical prevede evaluarea starii de sanatate si monitorizarea pacientilor, in vederea recuperarii capacitatii de munca a persoanei asigurate si reinsertiei socio-profesionale a acesteia. Astfel, medicii curanti vor intocmi unui plan de urmarire a evolutiei bolii, iar perioadele de concediu medical pentru fiecare episod de boala se vor acorda in cel putin doua etape.

"Toate aceste reglementari au ca scop respectarea drepturilor la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate in mod echitabil, dar si gestionarea corecta si eficienta a costurilor suportate din FNUASS", a declarat Adrian Gheorghe, presedintele CNAS, potrivit sursei amintite.