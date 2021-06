Tehnologia evolueaza si era o chestiune de timp pana sa ajungem ca inclusiv alimentele sa poata fi produse cu ajutorul imprimantelor 3D. Cu un astfel de exemplu s-a prezentat un producator la Targul de Tehnologie de la Barcelona: carne realizata la imprimanta 3D.



Carnea imprimata cu ajutorul tehnologiei este realizata din ingrediente suta la suta vegetale, scriu cei de la stiri.tvr.ro.

Marea provocare a producatorilor a fost sa recreeze fibra musculara pentru a oferi o textura placuta.

"Nu am simtit ca ar fi o friptura traditionala, dar am fost placut surprins de textura atat de buna. Este prima data cand mananc si ma asteptam sa fie doar o incercare incipienta, dar am fost suprins de gust si de textura", a spus unul dintre cei care au avut ocazia sa guste ineditul produs.

Un altul a spus ca nu exista o diferenta intre carnea reala si cea obtinuta la imprimanta.

"Are acelasi gust cu hambugerul pe care il prepar eu acasa, aceeasi senzatie de carne, textura, gust si miros."

Ramane de vazut cate persoane vor fi dispuse sa inlocuiasca o friptura adevarata cu una obtinuta cu ajutorul tehnologiei 3D. Inventatorii spun ca metoda lor de a produce carne pe baza de plante poate crea un fel de mancare vegana, dar cu textura si aspectul unei fripturi traditionale.