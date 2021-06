Pompierii au iesit sa stranga grindina depusa in curte FOTO Facebook/ Severe Weather Alert - Romania

A cazut grindina vineri, 11 iunie, in orasul Horezu din judetul Valcea. In numai cateva minute totul s-a acoperit de gheata, ingropand sub un strat gros culturi agricole si gradinile de legume.

In unele locuri, stratul de gheata depasea 10 centimetri.





Pompierii au sarit in ajutorul oamenilor.