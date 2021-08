Cele mai frecvente greșeli pe care le fac turiștii pe munte. ”Numărul accidentelor a crescut în ultimii 5 ani cu 300-400 de cazuri pe an”

România are trasee montane de-a dreptul spectaculoase, dar și mulți oameni care sunt iubitori de munte. Indiferent de anotimp, chiar dacă e soare sau ploaie, se aventurează în drumeții, cu rucsacul în spate, bucurându-se de natură.

Salvamontiștii nu au timp să se plictisească tocmai pentru că multe astfel de drumeții au un final nefericit. Turiștii care se pierd, care nu mai reușesc să coboare de pe creste, echipați necorespunzător, le solicită adesea ajutorul. Există și situații tragice, când oamenii își pierd viața.

Doar weekendul trecut au avut nevoie de ajutor șapte turiști în Munții Bucegi și Făgăraș. Unul dintre ei s-a pierdut, cinci au rămas blocați pe trasee dificile, altul și-a rupt un picior. În cazul a două acțiuni de recuperare a fost necesară recuperarea acestora cu ajutorul elicopterului.

Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România, a explicat pentru Ziare.com care sunt principalele greșeli făcute de turiștii care se pierd în munți.

Cele mai frecvente greșeli sunt legate de alegerea grupului cu care pleacă turiștii, despărțirea de grup pe trasee, optarea pentru niște trasee prea grele, dar și echipamentul necorespunzător și omiterea unor etape esențiale din pregătire.

”În primul rând nu își pregătesc cu grijă ieșirea la munte: nu își aleg bine grupul cu care pleacă, am văzut grupuri care s-au despărțit pe munte, s-au certat și s-au împrăștiat în toate direcțiile.

Nu își evaluează bine forțele și își aleg trasee mult mai grele decât poate duce cel mai slab din grup, deci își supraevaluează forțele.

Nu au echipament corespunzător și sar peste anumite etape din pregătire.

Ei văd tot felul de poze pe internet și cred că pot și ei, dar nu înțeleg că poate oamenii respectivi au experiență în spate, poate cunosc traseele mai bine, cunosc specificul muntelui și atunci își închipuie că pot să facă și ei”, explică Sabin Cornoiu.

Șeful Salvamont România amintește o altă problemă, și anume șoselele care traversează munții. Oamenii se aventurează adesea în drumeții departe de mașină, cu toate că nu au echipamentul corespunzător.

”O mare problemă apare și în cazul șoselelor care traversează munții. Ele sunt bine venite, permit oamenilor să ajungă rapid în vârful muntelui, dar și aici unii se expun unor situații care îi depășesc din punct de vedere al dotării, echipamentului și pregătirii montane. Dacă s-ar plimba puțin pe lângă mașină ar fi totul în regulă, ar respira aer curat, ar vedea un peisaj frumos, dar plecă în drumeții fără să aibă cunoștințele necesare”, mai explică Sabin Cornoiu.

Mai mult, oamenii nu cer sfaturi și nu se documentează înainte de a pleca la drum.

”Nici nu cer sfatul. Noi am lansat o nouă variantă a aplicației Salvamont, aplicație care are o componentă pentru informarea turiștilor, are o pagină întreagă cu recomandări pentru diverse situații cu care se pot confrunta, absolut tot ce trebuie să știe când merg pe munte, cu ce trebuie să facă dacă sunt martori la un accident montan, plus ce să facă ca să îi salvăm mult mai rapid în caz că au nevoie de ajutor”, mai spune Sabin Cornoiu.

Șeful Salvamont atrage atenția asupra faptului că, în ultimii cinci ani, numărul accidentelor pe munte a crescut cu 300-400 de cazuri de la an la an. În plus, luna august este declarată luna responsabilității fiindcă este perioada în care se înregistrează cele mai multe accidente din timpul anului, tot atunci fiind și cele mai grave.