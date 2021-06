Turistii care vor intra in Grecia pe cale rutiera, testati obligatoriu Covid, inclusiv vaccinatii

Grecia a decis sa impuna noi reguli pentru turistii care vor sa intre in aceasta tara, incepand cu 1 iulie.

Astfel, de maine, toti cei care intra in tara pe cale terestra vor fi testati la Covid-19, indiferent daca au fost vaccinati sau au trecut prin boala, iar cei care au un rezultat pozitiv vor sta in carantina 10 zile daca nu sunt vaccinati si 7 daca sunt vaccinati.

Regula se aplica tuturor celor cu varste peste 12 ani care vin pe cale tarestra, nu si celor care vin cu avionul.

"Exista un element de noutate pentru cetatenii care urmeaza sa se deplaseze in Grecia - a fost introdusa recent obligativitatea testarii la punctele de frontiera a tuturor persoanelor care intra pe teritoriul elen, indiferent de tara de origine. Asta inseamna ca cetatenii romani care vor intra pe cale rutiera in Grecia vor fi testati cu totii, indiferent de tara de origine, iar cei depistati pozitiv vor fi supusi regimului de carantina pentru o perioada de zece zile, fie la locul de domiciliu, da in cazul turistilor vorbim de locatii stabilite de autoritatile elene.

Exista o categorie speciala, pentru cei care au fost imunizati, fie cu vaccin cu doza dubla sau unica si au, totusi, un rezultat pozitiv la aceasta testare, atunci carantina nu mai este de 10 zile, ci de sapte zile, iar in ultima zi de carantina, aceste persoane vor fi supuse unui test PCR.

Si vaccinatii vor fi testati. Informatiile le-am primit astazi de la ambasada Romaniei la Atena.

Intr-adevar certificatul digital faciliteaza libera circulatie, dar in sensul asigurarii unui acces securizat unitar la verificarea informatiilor privind vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala. Fiecare stat-membru ramane cu competenta de a suplimenta anumite elemente, vorbim de o testare rapida si de a adopta anumite masuri legata de sanatatea publica.

Copiii sunt exceptati de la testare. Aceste masuri se aplica persoanelor peste 12 ani

As vrea sa subliniez cateva recomandari - sa incercam sa evitam deplasarea in weekend, dar mai ales in prima parte a zilei de sambata, pentru ca atunci se aduna fluxuri de turisti din toata regiunea, sa completam toate documentele din timp, astfel incat sa evitam timpii suplimentari. Inca un aspect, necompletarea PLF-ului, conform legislatiei din Grecia duce la nepermitarea intrarii si o amenda de 500 de euro. Faptul ca politistii permit sa completeze la fata locului e o decizie luata punctual de politistii de frontiera.

Deocamdata nu s-a modificat pe accesul pe cale aeriana, e vorba de acel PLF care trebuie completat. E mult mai usor sa mergem in Grecia cu avionul. Turistii care intra terestru in Grecia vor fi testati, nu conteaza ca sunt vaccinati, testati, ca au trecut prin boala, toata lumea va fi testata", a spus Oana Darie, purtator de cuvant al MAE, la Digi24.