Gomag LevelUp Summit - un nou eveniment online pentru clientii si comunitatea Gomag

In perioada 28 iunie - 2 iulie 2021 are loc Gomag LevelUp Summit, primul eveniment online, gratuit, realizat exclusiv cu partenerii de marketing Gomag.

Comparativ cu alte evenimente similare, LevelUp Summit este orientat pentru clientii si comunitatea Gomag. Sesiunile live sunt gratuite si vor contine doar studii de caz si strategii concrete, cu aplicabilitate imediata pentru participanti.

Inregistrarile sesiunilor vor fi accesibile exclusiv in platforma Gomag, doar pentru clientii cu abonament. Participarea live este incurajata.

Agenda evenimentului Gomag LevelUp Summit

Summit-ul online are loc in perioada 28 iunie - 2 iulie 2021. In fiecare dintre cele 5 zile de eveniment sunt programate cate 3 sesiuni live, accesibile pe Zoom si in grupul de Facebook eCommerce cu Gomag.

Sesiunile incep de la ora 9:00 AM. Inscrierile sunt 100% gratuite, fara niciun cost suplimentar.

Speakerii sunt exclusiv parteneri de marketing ai platformei Gomag, manageri de agentii si specialisti in diverse tactici pentru cresterea vanzarilor sau administrare magazine online.

Cei 15 vorbitori sunt Raluca Radu (MTH Digital), Anabela Luca (AdLemonade), Rares Banescu (RetargetingBIZ), Mihai Vinatoru (DWF), Eugen Predescu (Canopy), Mihai Alexandru Andrei (WebDigital), Elvis Floroiu (ZOTIS Media), Dan Trifan (BeautyBee), Ovidiu-Cristian Bolocan (SEO Cupcake), Radu Dascalul (DAR Media Agency), Victor Duluta (247Digital), Ciprian Marcu (Plum Media), George Raschitor (Sinaps Marketing), dar si Alexandra Dragos si Andreea Rusz, manageri in echipa Gomag.

LevelUp Summit este moderat de Cosmin Daraban, CEO si cofondator Gomag.

Subiectele abordate variaza de la strategii de marketing in ansamblu (pe multiple canale), SEO, reclame Google Ads, Shopping Ads, Facebook Ads, pana la integrarea si vanzarea cu eMAG marketplace, strategii de administrare magazin si cum sa folosesti functionalitatile Gomag la maximum, pentru a obtine anumite rezultate (specificate in fiecare prezentare).

In cele 5 zile de eveniment vor exista sesiuni pe subiecte diferite, astfel incat studiile de caz si datele prezentate sa raspunda intrebarilor participantilor.

Pentru cine este Gomag LevelUp Summit

Gomag LevelUp Summit se concentreaza exclusiv pe clientii si comunitatea platformei de eCommerce Gomag.

Sunt asteptati la eveniment cei peste 2100 de proprietari de shop-uri Gomag, dar si cei interesati sa isi deschida un magazin pe platforma sau sa migreze actualele site-uri pe Gomag.

De asemenea, organizatorii invita specialisti de marketing si vanzari care doresc sa se familiarizeze cu functionalitatile Gomag, pentru a livra rezultate performante clientilor ce vand cu aceasta solutie eCommerce.

Gomag LevelUp Summit este doar primul dintr-o serie de ocazii unice pregatite pentru clientii Gomag in acest an.

Organizatorii pregatesc si alte contexe de networking si scalare pentru clienti, ce vor fi anuntate in curand.

Cauti modele de marketing si vanzari care functioneaza, demonstrat? Inscrie-te si tu la summit!

Organizatori

Gomag este una dintre cele mai populare platforme eCommerce autohtone, pe care vand peste 2100 de magazine online din toate industriile. Printre clientii acesteia se numara MindBlower, ProduseCosmetice.ro, MagazinTraditional, Polti, SportPartner, DualStore, BeautyBee, Aqualine, Boromir Market, Photosetup, E-acumulatori si multi altii.

Platforma se diferentiaza de concurenta prin functionalitati native exclusive pentru piata romaneasca, precum modulul de creare landing page blog direct in platforma, pop-up-uri, GoBots (automatizare), CRM, configurator tema si 140+ de aplicatii presetate.

Inregistreaza-te acum www.gomag.ro/blog/levelup-summit