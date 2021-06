Stanci de sute de tone risca sa se desprinda de pe Masivul Ceahlau. Avertismentul salvamontistilor pentru turistii din zona

Salvamont a transmis luni, 14 iunie, o avertizare dupa ce o stanca uriasa din Masivul Ceahlau a cazut din cauze naturale. Autoritatile arata ca in prezent inca mai exista diverse fragmente in instabilitate care ar putea sa se prabuseasca peste poteci turistice.

"In urma cu cateva zile unul din turnurile Ocolasului Mare s-a prabusit din cauze naturale. Stanca uriaza cantarind probabil sute de tone a traversat poteca turistica care lega Ocolasul Mic de Cabana Dochia . Din fericire pe traseu nu erau grupuri de turisti in momentul prabusirii. O echipa din cadrul compartimentului prevenire impreuna cu specialistul nostru in geologie s-au deplasat in zona pentru a efectua o evaluare a factorului de risc avand in vedere ca zona este traversata de o poteca turistica deosebit de fracventatata in sezonul de vara. ( Izvorul Muntelui -Poiana Maicilor- Ocolasul Mic- Cabana Dochia)", a subliniat Salvamont luni, intr-un mesaj pe Facebook.

Potrivit autoritatilor, prabusirea s-a datorat eroziunii in urma procesului indelungat de inghet/dezghet acesta erodand liantului care sustinea blocurile de calcar. Totodata, Salvamont avertizeaza ca in prezent mai exista diverse fragmente care risca sa se prabuseasca pe diverse trasee.

"La ora actuala exista fragmente de diverse dimensiuni aflate in instabilitate si care se vor desprinde ulterior existand posibilitatea de a intersecta poteca turistica!!!

In zilele urmatore vom ampasa indicatoare de avertizare pe acea portiune considerata de noi periculoasa.

Masuri de siguranta:

Nu stationati in acea zona.

Traversarea se va efectua individual si nu in grup.

Nu parcurgeti traseul la primele ore ale diminetii.

Nu parcurgeti traseul in conditii de precipitatii.

Pe perioada de iarna traseul va fi inchis traficului turistic.

Sub nici o forma nu parasiti poteca turistica si nu intrati in Brana Estica a Ocolasului Mare", a mai subliniat Salvamont.