Forajul Orizontal Dirijat si Fibra Optica in era post Covid-19

Lucrul de acasa, invatarea de la distanta, conferintele video, divertismentul online, smartphone-uri, laptop-uri, tablete si televizoarele smart (toate conectate la Internet) au devenit noul normal al zilelor noastre.

Necesitatea Internetului de mare viteza va fi o constanta a viitorului. Ea nu ar fi trebuit sa surprinda furnizorii de Internet in banda larga. Surpriza vine din urgenta, generata de pandemia Covid-19, in a furniza acest serviciu, la volumul si calitatea dorita, astazi si gradual accelerat in viitorul apropiat.

Luand in calcul aceasta nevoie si adaugand politicile locale (exista o recomandare a uniunii europene in acest sens cu termen) de a muta in subteran toate cablurile aeriene care sufoca uneori orasele si localitatile noastre, putem anticipa ca va exista o cerere in crestere pentru forajul orizontal dirijat.

Constructorii edilitari trebuie sa actioneze acum pentru a face fata acestei cererii, investind in utilaje performante si in instruirea permanenta a personalului care sa poata opera utilaje de foraj dirijat tot mai complexe si avansate tehnologic.

Forajul orizontal dirijat si piata de fibra optica au evoluat impreuna in ultimii 15 - 20 de ani, fiind instalati mii de kilometri de cablu pentru a conecta locuinte si afaceri la Internetul de mare viteza.

Nu este usor insa pentru constructorii edilitari sa aleaga echipamentele de foraj orizontal de care au sau vor avea nevoie in viitor. Din acest motiv dialogul cu furnizorul acestor echipamente este esential.

Imocon asigura servicii de consultanta de specialitate si instruire teoretica si practica a personalului ce va utiliza echipamentele. Inainte de a lua decizia de achizitie a unor utilaje de foraj dirijat este important sa discutam despre:

tipul lucrarilor in care va fi utilizat echipamentul;

diametrul de foraj;

lungimea forarii;

tipul de zona in care se va actiona (urban, rural, industrial, etc);

tipurile de sol in care se va face forarea;

ce se subtraverseaza: drumuri, cai ferate, cursuri de apa etc;

localizarea capului de forare;

o multitudine de alte aspecte.

O data ce achizitia a avut loc suntem in continuare alaturi de partenerii nostri prin servicii nationale de service in garantie si postgarantie si asistenta la prima lucrare.

Furnizorul nostru de utilaje de foraj dirijat creeaza solutii de pionierat raspandite in toate colturile lumii avand peste 75 de brevete, pentru a putem oferii clientilor nostri utilaje de precizie si performanta maxima pe santier in conditii diferite. In site-ul nostru puteti gasi informatii, poze si filmulete cu utilajele. Suntem conectati cu toate noutatile din domeniu, iar echipa noastra se instruieste periodic cu specialistii producatorului Elvetian.

Forajul orizontal dirijat este doar unul din domeniile in care compania noastra sustine constructorii edilitari. Le suntem alaturi cu utilaje de ultima generatie si atunci cand executa proiecte in domenii precum: transport, instalare si tragere cabluri aeriene si subterane, sapat santuri, sprijiniri de maluri si santuri sau pentru lucrari in care este nevoie de motocompresoare, picamere ori pompe de epuizment si scaderea apei freatice la sapaturi.

Atunci cand aveti proiecte edilitare de orice tip va invitam sa dialogati cu noi pentru a gasi cea mai buna solutie tehnica de care aveti nevoie, sustinuta de echipamente moderne si de experienta in domeniu. Va putem ajuta si in gasirea unor eventuale surse de finantare pentru utilajele de care aveti nevoie.

Suntem de peste 18 ani partenerii constructorilor utilitari si credem ca impreuna putem sustine dezvoltarea serviciilor de Internet de mare viteza in Romania.