Floricica Dansatoarea s-a vaccinat. A făcut anunțul pe TikTok. „Ce-o vrea Dumnezeu. Odata si odata tot o sa murim” VIDEO

Floricica Dansatoarea s-a remarcat in spatiul public in timpul protestelor impotriva lui Klaus Iohannis FOTO Captură TikTok

Floarea Dragomir, cunoscută în mediul online ca Floricica Dansatoarea, a anunțat pe TikTok că s-a vaccinat anti-Covid.

În clipul în care apare alături de câinele său spune că s-a imunizat cu serul de la Johnson&Johnson.

„Măi, oameni buni, eu m-am vaccinat. Johnson. Ce o vrea Dumnezeu. Ori să mor, ori să nu mor. Odată și odată tot o sa murim”, a transmis Floarea Dragomir.

Anul trecut, Floricia a participat la o petrecere în plină pandemie.

Politistii din Capitala au anuntat, duminica, aplicarea unor amenzi dupa o petrecere organizata in plina pandemie. Agentii s-au autosesizat dupa ce participantii la evenimentul privat s-au filmat si au postat clipul pe Facebook. Printre petrecareti se numara si Floarea Dragomir, cunoscuta drept Floricica Dansatoarea.

"In data de 26.12.2020, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 4 Politie s-a sesizat din oficiu, in urma unei postari in mediul on line, cu privire la desfasurarea unui eveniment privat. Au fost identificate persoanele care l-au organizat, fiind sanctionate contraventional cu amenda in valoare de 2.000 de lei fiecare, fiind desfasurate activitati in vederea identificarii tuturor participantilor", a anuntat Politia Capitalei.

Intr-o reactie postata pe pagina sa de Facebook, Floarea Dragomir a criticat politistii care au amendat-o.

"Politia sa se duca la parlamentari, nu sa ma caute pe mine! Sa va fie rusine la toti politistii ca eu v-am iubit si v-am respectat." a spus aceasta care s-a plans de faptul ca a mai fost amendata de catre politie si "nu a avut porc pe masa de sarbatori".

Floricica Dansatoarea s-a remarcat in spatiul public in timpul protestelor impotriva lui Klaus Iohannis si are aproape 243 de mii de urmaritori pe pagina de Facebook.