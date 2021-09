O femeie de 63 de ani a aflat că are o gravă problemă de sănătate, după o vizită banală la stomatolog.

Femeia din Iaşi povesteşte că s-a dus la stomatolog pentru a-şi rezolva nişte probleme dentare, iar în urma unor investigaţii i-a fost descoperită o tumoră pe creier.

"Li s-a părut ceva suspect, iar după ce m-au pus să fac sperietoarea asta de film (n.r. - radiografie dentară) mi-a ieşit că am tumoră pe creier. M-am operat, iar acum sunt bine", a povestit femeia.

Intervenţia chirurgicală a fost efectuată la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi.

Medicul Marius Dabija, directorul medical al acestei unităţi, a explicat că boala începuse să afecteze deja nervii optici şi pacienta îşi pierduse vederea.

"A ajuns la noi cu o tumoră de mari dimensiuni, avea opt centimetri. Tumora era situată şi foarte prost, adică la baza craniului şi în plus împingea structuri cerebrale importante. A fost o provocare pentru noi. Am discutat riscurile cu familia şi am decis să o operăm. Intervenţia a fost dificilă. A durat șapte ore. La două zile după operaţie, pacienta a mers şi a început să vadă. Este un caz deosebit", a mai afirmat medicul Marius Dabija.