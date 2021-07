Practici barbare la un centru rezidential din Iasi: o fata de 13 ani este tinuta in izolare dupa ce a pierdut o sarcina

O fata de 13 ani internata la un centru rezdential din Iasi, care a ramas gravida si a pierdut sarcina, este tinuta in izolare. Maria B. a cunoscut pe Facebook un baiat de 19 ani si a fugit de nenumarate ori din centru pentru a se intalni cu el.

Reprezentantii centrului spun ca cei doi au intretinut relatii sexuale si fata a ramas insarcinata, aceasta pierzand ulterior sarcina.

Adolescenta are grave tulburari comportamentale si, din acest motiv, dupa toate cele intamplate, reprezentantii centrului au implementat pentru ea un "regim inchis".

"De cateva luni, Maria a cunoscut pe Facebook un tanar de 19 ani din comuna Aroneanu. Cu sprijinul Politiei, am adus-o si o aducem inapoi o data la doua zile, deoarece pleaca din centru fara acordul personalului! Asta, dupa ce face un scandal-monstru! Fata a ramas gravida! Acum aproximativ trei saptamani, i-am facut Mariei primul test de sarcina, care a iesit neconcludent. Am programat-o la un control la un medic ginecolog, i-a facut investigatii si ne-a spus ca fie este prea mica sarcina, fie nu o are si sa o tinem in evidenta.

La doua saptamani, ea a plecat iarasi si, cand am adus-o inapoi, i-am facut din nou un test de sarcina. Pe 26 iunie 2021, i-am repetat testul si a iesit pozitiv! Avand in vedere ca exista testul de sarcina si il avem la dosar, precum si fise de consiliere, ca sa stea in centru, pe copilul asta il tinem in > aici. O tinem in "regim inchis", dar centrul este cu regim normal. Ca sa putem sa o tinem in frau, o tinem in "regim inchis", inchisa singura intr-o camera", a precizat ieri Andreea Corodescu, directorul centrului.

Duminica, 4 iulie 2021, copila acuza dureri de burta, avea febra si a fost chemata o ambulanta. Fata a refuzat internarea in spital si este in centru, sub tratament, relateaza BZI

"Am fost cu ea la Serviciul de Evidenta a Persoanelor, pentru a-i face buletinul. Cu acel tanar am avut nenumarate discutii. Exista nenumarate fise de consiliere la dosar. Am discutat de foarte multe ori atat cu el, cat si cu parintii lui, ca este minora, sa nu o mai primeasca si sa aiba grija ca poate fi tras la raspundere. In seara de 4 iulie 2021, ea acuza dureri de burta si sangerari, s-a chemat Salvarea. Am considerat ca este mai bine sa mearga la spital, sa o vada un medic.

Cand a ajuns la spital, am fost sunata de medicii de acolo, ca nu pot sa o tina in frau si nu o pot interna. Mi-au trimis-o inapoi, i-au dat un tratament. Ieri a fost din nou la control la ginecolog si, in momentul de fata, nu mai este insarcinata. A pierdut sarcina. Noi, de fiecare data cand o fata pleaca din centru fara acordul personalului, cand vine inapoi, o testam, sa vedem daca nu cumva este insarcinata. Asta nu inseamna ca nu facem ore de consiliere cu ele. Facem, dar facem degeaba!", a adaugat directoarea Andreea Corodescu.

"Fata este venita de multi ani la noi. Aceasta face parte dintr-o familie fara posibilitati financiare, are mai multe surori si frati. Este un grup mai mare, dar multi se afla in asistenta maternala. La noi au venit doar patru fete, dar una dintre ele a fost transferata la centrul de zi >, pentru ca a fost evaluata in grad de handicap. Acelasi lucru am incercat sa il facem si pentru fetita Maria. Pe langa faptul ca are tulburari grave de comportament, nu invata nimic. Nu se comporta normal in comunitate.

Fata a avut multiple internari la >, a luat tratament, dar diagnosticul a fost cel de tulburare emotionala si psiho-afectiva si de conduita. Din acest motiv nu am putut sa o internam in grad si a trebuit sa ramana la scoala de masa. Nu face fata la scoala, este repetenta de doi ani, tulbura si activitatile scolare si nu stim ce sa facem cu ea! Am incercat, prin rapoarte si prin procedura noastra interna, sa o transferam la un centru mai mic, de tara, cu regim inchis, pentru copiii cu tulburari de comportament. Din pacate, pana in momentul de fata, nu am reusit sa facem acest transfer", a adaugat Andreea Corobescu.