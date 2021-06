Facultatile de medicina pot infiinta sau prelua in administrare unitati sanitare. Amendamentul adoptat in Senat

Facultatile de medicina acreditate pot infiinta sau prelua in administrare unitati sanitare, prevede OUG 22/2021 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale, in forma amendata si adoptata luni de Senat, in plen, in calitate de for decizonal.

Intr-un articol nou formulat si adoptat de Senat, ordonanta prevede ca "institutiile de invatamant superior de stat, care au facultati de medicina acreditate, pe baza hotararii Senatului universitar, pot infiinta sau prelua in administrare unitati sanitare, unitati medicale ambulatorii, spitale clinice cu sectii universitare, institute si centre medicale clinice in care se desfasoara activitate medicala de invatamant si de cercetare stiintifica, cu includerea acestora in reteaua de asistenta de sanatate publica, prin hotarare de Guvern, initiata de Ministerul Educatiei".

Aceste unitati sanitare pot fi structuri fara personalitate juridica in cadrul institutiilor de invatamant superior de stat sau in subordinea acestora, caz in care institutiile de invatamant superior de stat devin ordonatori secundari de credite.

Potrivit Ordonantei 22/2021, amendate de Senat, statul asigura finantarea de baza pentru anteprescolarii, prescolarii si elevii din invatamantul de stat, pentru anteprescolarii si prescolarii din invatamantul particular si cel confesional, unitati autorizate sau acreditate, pentru elevii din invatamantul general obligatoriu particular si cel confesional, unitati autorizate sau acreditate, precum si pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar, colegii de nivel postliceal infiintate in structura institutiilor de invatamant superior de stat.

De asemenea, statul asigura finantarea de baza pentru invatamantul profesional liceal particular sau confesional, unitati autorizate sau acreditate. Finantarea se face in baza si in limitele costului standard pe elev/prescolar/anteprescolar dupa caz, dupa metodologia elaborata de Ministerul Educatiei.

Sursa: AGERPRES