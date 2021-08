Alexandru Toma Pătrașcu, fondatorul și directorul Bucharest Science Festival și autorul unei lucrări dedicate epidemiilor și vaccinurilor, a vrut să afle ce recomandări primește de la farmaciștii din București cu privire la epidemia de COVID-19.

Pătrașcu a intrat în 12 farmacii din Capitală și a cerut sfaturi cu privire la protecția în fața noului coronavirus. Niciunul dintre farmaciștii chestionați nu i-a recomandat să se vaccineze, ba din contră, cei mai mulți i-au recomandat exact suplimente alimentare contraindicate la infecția cu SARS-CoV-2.

"Bună ziua, au început să crească iar cazurile de Covid. Ce-mi recomandați?"

Am pus această întrebare în 12 farmacii, pe parcursul a două zile (joi și vineri). Am fost în 6 farmacii HelpNet, 3 Sensiblu, o Dona, o Belladona și un Dr. Max., toate din sectorul 1. Nu le-am ales în mod special, pur și simplu am intrat în toate cele întîlnite în drum. Nouă dintre ele se aflau pe stradă, două, într-un centru comercial, iar ultima, la parterul unui spital.

"Vă trebuie ceva pentru imunitate." mi-au spus cei 12 farmaciști cu care am vorbit (11 doamne și un domn). "Da, da! Ce pot să fac pentru imunitate?" am confirmat eu, fericit că au înțeles ce-i întreb.

Iar recomandările au fost, peste tot, aproape identice. Și la fel de folositoare... Adică, deloc.

În top, vitamina D, vitamina C și zincul, căci, nu-i așa, știm cu toții că sunt sănătoase și avem nevoie de ele "pentru imunitate". Toate bune și frumoase, ”lipsa” celor trei ne afectează grav sănătatea și, în cazuri particulare, cantitatea absorbită din mâncare poate să nu fie suficientă. Pe de altă parte, înghițitul aiurea de vitamine și alte "suplimente alimentare" este, de cele mai multe ori, absolut inutil; uneori poate fi chiar periculos.

În mod specific, cele mai competente autorități medicale din lume precum National Institutes of Health (NIH) din Statele Unite sau National Institute for Health and Care Excellence (NICE) din Marea Britanie afirmă clar că nici unul dintre cele trei produse NU este recomandat pentru prevenția sau tratamentul infecției cu Covid.)

Mai mult, NICE cere imperativ ca vitamina D să NU fie recomandată publicului larg pentru prevenția sau tratamentul COVID-19, iar NIH trage atenția asupra prescrierii de zinc în exces!

Dar dialogul din farmacii a continuat. "Și în afară de astea, mai pot să fac ceva pentru imunitate, ca să mă protejez de COVID?" i-am mai întrebat pe farmaciști. "Mmm... Cam astea sunt... Mai puteți încerca cu quercetină..., magneziu..., echinaceea..."

"Și altceva?" insist eu. "Păi, nimic... Să purtați mască... (în vreo două farmacii)", "Igiena personală..., distanțarea...". Recomandările favorite le-am obținut în două farmacii Help Net: "Să mîncați sănătos și să faceți mișcare" și "Să vă hidratați!" (eram să-i spun respectivului domn că am venit să-l întreb despre COVID, nu despre insolație, dar am lăsat-o baltă).

Una peste alta, în nici una dintre cele 12 farmacii nu mi s-a menționat vaccinarea, nici măcar atunci când am repetat a treia sau a patra oară întrebarea dacă mai există ”și altceva” care să mă protejeze de COVID!

Începând cu a cincea farmacie, la sfârșitul discuției, după ce interlocutorii îmi tot repetaseră că nu mai am altceva de făcut pentru "imunitate", m-am hotărît să-i întreb eu ce părere au de vaccin. Dintr-o dată, liniște și priviri piezișe. "Noi nu putem să vă recomandăm să vă vaccinați, este decizia dvs", a fost răspunsul universal. "E decizia mea, bineînțeles, dar ce îmi recomandați dvs., ca specialiști?" am insistat ca prostu' / nebunu' / inocentu'. "Noi nu putem să vă recomandăm să vă vaccinați!" Și asta a fost.

Un pic mai bine a fost în farmacia Dr. Max, unde am fost întrebat din start dacă am vorbit și cu vreun medic și unde farmacista mi-a spus că ea s-a vaccinat și în două farmacii Sensiblu: într-una farmacista era vaccinată, în cealaltă, m-au întrebat dacă eu m-am vaccinat. Din păcate, chiar și aici discuția despre vaccinare nu a apărut decât în urma presiunilor mele.

Și acum să ne mai mirăm de ce suntem codașii Europei la vaccinare?”, este postarea făcută pe pagina sa de Facebook de Alexandru Toma Pătrașcu.