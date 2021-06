Evaluare Nationala 2021. Peste 130.000 de absolventi ai clasei a VIII-a sustin proba de Matematica

Peste 3.800 de centre de examen ii asteapta pe elevii care au terminat clasa a VIII-a sa sustina joi, 24 iunie, proba de Matematica a Evaluarii Nationale. Proba incepe la ora 09.00, dar elevii trebuie sa ajunga in sali pana la 8.30.

La proba de Limba si literatura romana au lipsit peste 7.600 dintre cei 131.177 de elevi inscrisi.

Potrivit Calendarului de desfasurare a Evaluarii Nationale, joi, are loc proba de Matamatica, urmata vineri de Limba si literatura materna.

Ministerul Educatiei a anuntat ca s-au inscris la examen 131.177 de elevi, acestia urmand a sustine probele in 3.850 de centre. La prima proba, cea de Limba si literatura romana, s-au prezentat doar 123.563 elevi, iar peste 7.600 au absentat.

Un elev din Bucuresti a fost eliminat, insa reprezentantii Ministerului Educatiei au precizat ca are dreptul de a se prezenta la Matematica.

Lucrarile vor fi corectate in 94 de centre, iar corectarea se face incrucisat intre judete.

Primele rezultate vor fi afisate in 29 iunie, pana la ora 14:00 (in centrele de examen).

Contestatiile pot fi depuse in zilele de 29 iunie (in intervalul orar 16:00 - 19:00) si 30 iunie (in intervalul orar 8:00 - 12:00). Acestea pot fi transmise si prin mijloace electronice.

Candidatii care depun/transmit contestatiile prin mijloace electronice completeaza, semneaza si depun/transmit tot prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, documentele sunt semnate si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afisate in 4 iulie.

Comunicarea rezultatelor obtinute se face anonimizat, atat in centrele de examen, cat si pe site-ul evaluare.edu.ro, respectandu-se Regulamentul general privind protectia datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care inlocuiesc numele si prenumele candidatilor si care au fost distribuite candidatilor, pe baza de semnatura de primire, la prima proba sustinuta.

Media generala obtinuta la Evaluarea Nationala are o pondere de 80% in calculul mediei de admitere in clasa a IX-a. Absolventii clasei a VIII-a isi vor putea continua studiile in invatamantul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toti elevii care au finalizat ciclul gimnazial.