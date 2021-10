Echipamentele electrice fac parte din viata noastra. Cum sa le folosim inteligent, protejand mediul si portofelul

Echipamentele electrice ne insotesc pretutindeni. Viata fara electricitate nici nu mai poate fi de conceput. O lume fara frigidere, masini de spalat sau lumina, pare apocaliptica.

Toate electricele si electrocasnicele insa consuma curent. Iar acest lucru nu se reflecta doar in factura de la curent ci si in poluarea mediului.

Pentru generarea electricitatii este nevoie de energie care este degajata prin arderea combustibililor fosili precum carbunele, petrolul sau gazele naturale. Toate acestea contribuie la poluarea planetei. Daca toata lumea ar face economie la energie, poluarea s-ar reduce considerabil. Insa schimbarea incepe cu fiecare dintre noi, iar acest lucru se face treptat, incepand de acasa cu economisirea energiei electrice si alegand electrice prietenoase cu mediul inconjurator.

Daca vrei sa-ti reduci cheltuielile cu energia electrica si sa contribui la diminuarea poluarii iti dam cateva sfaturi care te vor ajuta sa faci economii de pana la 40-50% din valoarea curenta a facturii.

1. Alege becuri LED si sisteme de iluminat inteligent

Primul si cel mai usor pas pe care il poti face este sa alegi becuri LED in locul celor clasice. Acestea au un consum cu pana la 75% mai mic decat cele clasice. In plus, au o durata de viata de pana la 10 ori mai mare. Prin urmare, pretul mai mare al acestora se amortizeaza rapid si vei incepe sa faci economii.

Un alt pas important pe care-l poti face, mai ales daca stai la curte, este sa alegi iluminatul inteligent. Pentru ca lumina sa nu stea pornita toata noaptea pe terasa casei si in curte, consumand curent fara sa fie necesar, sistemele de iluminat inteligent, cu sezori de miscare sunt esentiali. Astfel, te vei bucura de lumina ori de cate ori ai nevoie, iar lumina se va stinge singura cand nu este utila.

Aceste sisteme de iluminat cu senzori pot fi folositi si in interior, mai ales in casele mai mari, cu mai multe camere.

2. Alege electrocasnice eficiente din punct de vedere energetic

Alegand electrocasnice din clasa economica, consumul de energie va scadea considerabil. Aceste electrocanice sunt au o eficienta energetica foarte mare, iar acest lucru se va observa in plata facturii.

Aparatele electrocasnice si electronice au etichete energetice pe acestea. Acestea sunt marcate de la D la A+++. Cele din clasa A+++ sunt cele mai bune si eficiente din punct de vedere energetic, consumul acestora fiind cu pana la 65% mai mic. De asemenea, au o eficienta energetica si aparatele din clasa A++ (consuma cu pana la 45% mai putin curent) si cele din clasa A+ (consuma cu pana la 25% mai putin curent).

3. Nu lasa aparatele in priza

Stiai ca aparatele lasate in priza, in timp ce nu sunt folosite, consuma intre 40 si 70% din energia pe care ar consuma-o daca ar fi aprinse? Inclusiv incarcatorul telefonului care este lasat in priza continua sa consume curent, chiar daca nu este folosit.

4. Achizitioneaza o statie electrica pentru incarcarea masinii

Masinile electrice nu mai sunt masini de lux, cum erau considerate cu cativa ani in urma. Acestea au devenit tot mai accesibile, iar preturile acestora sunt comparabile cu cele ale masinilor clasice. Prin urmare, tot mai multi romani care isi doresc o masina noua isi indreapta atentia catre una electrica, mai ales ca, pe langa faptul ca protejeaza mediul, costurile de intretinere si cele pentru un plin, sunt mult mai avantajoase.

Daca ai o masina electrica sau intentionezi sa-ti cumperi una, este important sa achizitionezi si o statie EV pentru incarcarea acesteia. Cu ajutorul acesteia poti economisi bani, pretul de icnarcare fiind mai mic decat cel pe care l-ai plati pentru un plin in statiile peco. O incarcare completa la peco costa intre 30-60 de lei, in functie de modelul masinii. Incarcand insa masina acasa, pretul pentru un plin va fi mult mai mic. In plus nu mai piezi timpul asteptand in peco sa ti se incarce masina, ci il vei putea petrece alaturi de cei dragi.

Mai mult, aceste statii incarcare electrice au numeroase alte avantaje: pot fi folosite pentru incarcarea mai multor masini in acelasi timp (cu conditia sa alegi un model cu mai multe terminale de incarcare), se potrivesc pentru orice model de masina, si sunt dotate cu un sistem de siguranta care le protejeaza atat pe ele cat si reteaua electrica in caz de scurtcircuit sau probleme de fluctuatii de energie.