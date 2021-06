Vasilica, una dintre romancele plecate la munca in Italia a trimis un apel pe adresa Curtii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, prin care solicita sprijin pentru toate femeile migrante si familiile lor.

In demersul ei, romanca este sustinuta de avocatii Angela Maria Bitonti si Sonia Sommacal. In spatele fiecarui "orfan alb" se ascunde o poveste trista, in care drepturile copiilor sunt calcate in picioare, scrie presa italiana. Desi in teorie fiecare copil are dreptul la o familie, la ingrijirea si atentia parintilor sai, atunci cand o mama pleaca departe, fortata de nevoia de a-si intretine familia si de a garanta un viitor pentru copiii ei, acest drept este negat, cu consecinte aproape intotdeauna foarte grave, atrage atentia La Difesa di popolo.

Drama traita de Vasilica

Acum, drama "orfanilor albi", asa cum ii numeste presa italiana, a ajuns in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, printr-un recurs in care, pentru prima data, Italia si Romania sunt implicate impreuna. Vasilica apeleaza la CEDO dupa ce a trait durerea separarii de copiii ei si dupa ce a vazut ce consecinte poate avea asta.

Vasilica a parasit Romania in 2005, cand copiii ei aveau 9 si 11 ani. Din acea zi, copiii ei au continuat sa creasca departe de mama, timp de 10 ani. Apoi, spune romanca, unul dintre copii a chemat-o sa se intoarca. "Alessandro m-a rugat sa ma intorc, pentru ca trebuia sa-si dea examenele si avea nevoie de mine. Asa ca m-am intors", a spus ea. Insa nici asta nu a putut sa acopere acea senzatie de gol, sentimentul de vinovatie amestecat cu dezorientar si stare de rau fizic si psihic si angoasa pentru suferinta provocata copiilor, dar si incapacitatea de a gasi din nou bucuria de a fi impreuna.

E vorba de acel "sindrom al Italiei", despre care se vorbeste tot mai mult, dar nimeni nu ia masuri pentru a preveni aceste drame ale unor intregi familii.

Din povestea sa personala, din constientizarea a ceea ce ea si copiii ei au fost obligati sa traiasca si sa indure, Vasilica si-a gasit puterea si curajul de a apela la acea instanta care, in Europa, are sarcina de a proteja drepturile omului. Pentru ca "orfanii albi", dar si mamele cu "sindromul Italia", sunt victimele unei incalcari reale a drepturilor, pe care statele membre au datoria sa le garanteze, insa nu o fac niciodata.

Romania si Italia inchid ochii la aceasta drama

Din contra, precizeaza sursa citata, nici tarile de origine (in acest caz, Romania), nici tarile de destinatie (cum ar fi Italia) nu se angajeaza sa protejeze aceste drepturi si sa isi indeplineasca obligatiile care le revin in temeiul Conventiei europene privind drepturile omului. O incalcare denuntata de mai multe ori in mass-media, povestita si in carti recente, cum ar fi "Cand ma intorc" de Marco Balzano si "Sindromul Italia" de Tiziana Francesca Vaccaro, dar care e porivita cu indiferenta de guvernele statelor membre UE.

Exista insa si oameni care lupta pentru a face ca vocea acestor oameni sa fie auzita. Fondatoare si presedinta a Asociatiei Femeilor Romane din Italia, Silvia Dumitrache face tot ce tine de ea pentru a supune atentiei aceasta situatie: "Chiar ieri, le-a spus ea jurnalistilor italieni, doua fete de 11 si 12 ani au cazut si s-au inecat in Dunare.

O tragedie care, chiar daca poate sa para intamplatoare, trebuie sa ne faca sa reflectam. sa ne puna pe ganduri: sunt doua surori incredintate unor rude, de cand mama lor a fost nevoita sa plece la la munca in Anglia. Trebuie sa acordam toata atentia noastra acestor copii si tineri, pentru ca prea multe tragedii sunt generate de indepartarea mamelor lor".

Adunarea Parlamentara Europeana a intervenit recent privind situatia "orfanilor albi" prin Rezolutia sa din 19 martie 2021.

Acum, apelul lansat de Vasilica la Curtea de la Strasbourg atrage din nou atentia Europei asupra acestei probleme, solicitand statelor membre sa actioneze in timp util si eficient. Avocatul Bitoni, care a sustinut demersul Vasilicai, e optimista. "Speram ca CEDO va constata incalcarile reclamate si va obliga statele sa ia toate masurile necesare pentru a pune capat incalcarilor si pentru a avea un cadru juridic si de reglementare adecvat."