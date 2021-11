Povestea „Doctorului de permise”, omul ale cărui lecții de condus mașina sunt urmărite de sute de mii de oameni VIDEO

Un instructor auto din Timișoara și-a deschis un canal de Youtube unde oferă lecții de condus practice, pe înțelesul tuturor. Traian Alexandru Vior, alias „Doctorul de permise”, este urmărit pe Youtube de aproape 95.000 de persoane. „În extrem de puține cazuri lumea nu este de acord cu mine”, mărturisește instructorul, care și-a spus povestea pentru Ziare.com.

„Sunt originar din Topleț, Caraș-Severin. Am pornit în picioare jucându-mă și admirând bicicleta tatălui meu, în timp ce el era în armată. Tata nu și-a permis să facă școala de șoferi tânăr fiind, dar eram familiar cu raba bunicului din partea mamei, care muncea ca șofer la ACH”, își începe povestea „Doctorul de permise”.

Alexandru povestește că atunci când s-a născut, mama lui a fost dusă la cel mai apropiat spital, cel din Orșova, cu aceeași basculantă pe care avea să o admire în copilărie.

În clasa a XI-a, tatăl său l-a îndemnat să facă școala de șoferi cu mesajul: „mergi tu, că îți va folosi mai mult decât mie".

„Așa m-am înscris la școala de șoferi. Am promovat ambele examene din prima. De fapt, toate examenele pentru categoriile ulterioare și atestatele pe care le dețin, au fost promovate din prima. Nu știu cum este sa «pic» un asemenea examen. Probabil pentru că, dincolo de pasiune, am vrut să îl fac mândru pe tata”, mai arată Alex.

Instructor auto din întâmplare

Drumul de la șofer amator la instructor auto a fost pentru Alex unul scurt. Tânărul mărturisește că a hotărât să devină instructor dintr-o întâmplare.

„Trebuia să duc niște acte undeva. Persoana de legătură plecase între timp, așa că a trimis un domn să le preia de la mine. Domnul respectiv era instructor și a venit într-o mașină de școală. Atunci mi-am pus prima data întrebarea «cum ar fi să devin instructor auto?», pentru că eram deja un șofer responsabil. Drumul spre un atestat de instructor și spre primul loc de muncă în domeniu a fost destul de ușor, iar eu am luat asta ca un semn. Primii ani și primii elevi au fost grei, dar simțeam că îmi place ce fac și mă mulțumea aprecierea celor care învățau de la mine”, povestește „Doctorul de permise”.

Proiectul „Doctor de permise” i-a venit în minte lui Alexandru după ce i-a urmărit pe medicii urgentiști și nu numai.

„Aceștia caută cauza unei probleme și nu se ocupă doar de efect. Când ne doare stomacul vom lua un calmant pentru alinarea durerii. Efectul calmantului ține puțin și problema reapare. Când găsești și tratezi cauza, nu mai există durere. La fel este și cu imposibilitatea unuia de a învăța să conducă sau de a corecta ceva. Nu tot timpul se corectează lucruri prin repetiție. Uneori este nevoie să cauți mai profund de atât. Să înțelegi și să accepți pentru a putea sa schimbi ulterior”, explică tânărul instructor auto.

Un efect al pandemiei

Canalul de Youtube a fost înființat de Alexandru „din grijă pentru cursanții săi”. „Lockdown-ul m-a prins cu o serie de începători cu care abia făcusem pornirea de pe loc. După ce am aranjat curtea și grădina, pentru a nu mă plictisi și pentru ca elevii mei să nu uite ce au învățat, am decis să mă filmez făcând diverse manevre. Ideea de a face un vlog despre condus e mai veche, dar nu am avut niciodată imboldul de a porni pe acel drum. Pandemia mi-a oferit acest prilej și nu mică mi-a fost mirarea să constat că lecțiile pentru cursanții mei, le prindeau bine și altora din țară”, arată Alexandru.

În momentul de față, „Doctorul de permise” dedică o jumătate de zi pe săptămână, de multe ori în weekend, filmării și punerii cap la cap a materialelor pentru un rezultat care să îl mulțumească și din care alții pot învăța.

„Instructoria nu trebuie sa fie un secret. Oamenii trebuie să înțeleagă pentru a putea ține minte și aplica. Dar nu toți vor înțelege prin aceleași metode. Aici e diferența de fapt”, punctează „Doctorul de permise”.

Cea mai frumoasă experiență

Alexandru a mărturisit că îl motivează cel mai tare reacția oamenilor. „În extrem de puține cazuri lumea nu este de acord cu mine. Iar asta se întâmplă din invidie și nu alt motiv întemeiat. Îi pot număra pe degete pe cei care lasă comentarii negative”, spune instructorul.

În privința celei mai frumoase experiențe, aceasta nu poate fi uitată. A trăit-o atunci când l-a avut elev pe tatăl său. „De departe cea mai frumoasă experiență a fost atunci când, paradoxal, «l-am școlit» pe tata. A fost atât de intens pentru mine... Obișnuiam să cred că îl moștenesc pe bunicul de pe mamă cu șoferia. Când am observat cu câtă ușurință progresează tata și cât de repede dezvoltă abilități noi, mi-am dat seama că am fost nedrept și că pe el îl moștenesc de fapt”, mărturisește tânărul „Doctor de permise”.

Alexandru are și un sfat practice pentru cei care cred că nu au aptitudini fizice pentru a face școala de șoferi. „Nu ezitați să faceți școala pe mașină cu schimbător automat. Obișnuiesc să spun des: «un permis de mașină automată este mai bun decât niciun permis». Oricum acesta este viitorul. Dacă, totuși, niciuna din cele de mai sus nu dă randament, atunci apelați la DOCTOR DE PERMISE”, susține instructorul vlogger.

Cel mai urmărit filmuleț de pe Youtube produs de Alex are aproape un milion de vizualizări.