Doar doi bolnavi de coronavirus in Spitalul Judetean Suceava. Unul dintre ei este la Terapie Intensiva

Spitalul Judetean Suceava, locul unde, la inceputul pandemiei de coronavirus in tara noastra era un focar de infectie, mai are doar doi pacienti de COIVD-19. Dintre acestia unul este internat la ATI, avand o forma critica de boala, celalalt avand o forma medie.

Informatia a fost transmisa de Prefectura Suceava, citand un raport pe ultimele 24 de ore. De asemenea, in acest timp, un pacient a fost externat dupa ce s-a vindecat de boala, scrie Monitorul de Suceava.

Sursa citata mai precizeaza ca, in Spitalul Judetean Suceava sunt internati 507 de pacienti, din care doar doi sunt pacienti diagnosticati cu Covid-19, 14 pacienti sunt in zona tampon si 491 pacienti sunt cu alte afectiuni (non-Covid).

Din cei doi pacienti diagnosticati Covid-19, unul prezinta o forma medie de boala, iar unul are o forma critica si este internat in unitatea de terapie intensiva. Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava dispune, la aceasta data, de 315 paturi libere, din care 84 pentru pacienti Covid-19,208 in sectorul non-Covid si 23 pentru zona tampon.

La unitatea ATI sunt disponibile 5 paturi pentru pacienti Covid, sunt 31 ventilatoare libere, din care 6 pentru pacientii Covid-19, si 25 pentru pacientii non- Covid.

Totalul persoanelor internate si diagnosticate cu Covid-19 la nivelul judetului Suceava este de 7 iar numarul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 17.

La nivelul judetului sunt disponibile 160 locuri libere Covid si 40 locuri pentru zona tampon.