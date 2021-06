Certificatul digital pentru COVID-19 devine oficial in Romania de la 1 iulie insa documentul va avea caracter obligatoriu abia la sase saptamani de la aceasta data. In acest interval, romanii vor putea calatori in spatiul european in baza adeverintei de vaccinare.

De asemenea, aceeasi adeverinta poate fi folosita cu incredere la iesirea din tara pana pe data de 1 iulie, a declarat pentru Ziare.com medicul Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.

"Daca cineva vrea sa calatoreasca in strainatate poate merge cu adeverinta de vaccinare. Asta se va putea intampla si dupa 1 iulie pentru ca va fi o perioada de tranzitie. Certificatul nu devine obligatoriu la 1 iulie. Practic, vor exista sase saptamani de tranzitie. In ceea ce priveste platforma de pe care va putea fi descarcat, STS se ocupa de toata partea tehnica si va face interconectarea cu platforma europeana", a explicat secretarul de stat.

Cat e valabil certificatul pentru cei care au trecut prin boala

Concret, certificatul digital pentru COVID-19 va dovedi starea de sanatate a persoanelor care calatoresc in blocul european. Documentul nu va costa nimic si va fi disponibil sub forma digitala sau de hartie, fiind prevazut atat cu un cod QR cat si cu o semnatura digitala. Prezenta codului QR pe certificatul digital va face practic imposibila falsificarea acestuia.

Certificatul digital va atesta faptul ca o persoana fie a fost vaccinata impotriva COVID-19, fie s-a testat si are un rezultat negativ, fie a avut COVID-19 si s-a vindecat. Acest din urma certificat confirma faptul ca detinatorul si-a revenit de la COVID-19 dupa ce a inregistrat un test PCR pozitiv.

Certificatul de recuperare pe care il pot descarca cei care au trecut prin boala este limitat si are o valabilitate de 180 de zile de la data testului initial pozitiv, arata autoritatile. In ceea ce priveste certificatul pentru vaccinare, inca nu a fost stabilita perioada in care acesta este valabil.

Cum va functiona certificatul digital in statele UE

Practic, Comisia Europeana a lansat la 1 iunie un sistem care le permite statelor membre sa valideze reciproc certificatele, in cadrul "gateway UE". Pana in prezent, Bulgaria, Republica Ceha, Danemarca, Germania, Grecia, Croatia, Polonia, Spania si Lituania sunt conectate la poarta si au inceput sa emita primele certificate UE, Romania urmand a intra in acest sistem de la 1 iulie.

Potrivit autoritatilor, dincolo de calatorii, certificatele vor putea fi folosite si in alte scopuri doar prin decizii punctuale luate de fiecare stat membru UE in parte. Spre exemplu, sunt state europene in care certificatul digital COVID-19 ar putea fi utilizat pentru intrarea in restaurante sau in cinematografe.

Ce se intampla cu cei vaccinati cu o singura doza

O persoana vaccinata cu o singura doza poate calatori in spatiul UE, caz in care certificatul va indica acest fapt. Totusi, ramane la latitudinea fiecarui stat daca va accepta sau nu ca persoana respectiva sa intre in tara.

Intr-o asemenea situatie, Comisia Europeana a propus ca persoanele care au primit o singura doza de vaccin din doua, dar care au trecut si prin boala, sa fie considerate complet vaccinate si astfel sa poata avea libertatea de a calatori in UE.

Toti cetatenii din afara UE care au dreptul sa calatoreasca in UE sau care au resedinta intr-un stat membru vor fi, de asemenea, eligibili pentru a obtine acest certificat. Acestia vor trebui sa furnizeze toate informatiile necesare despre vaccinare, test sau recuperare dupa boala. Comisia UE ar putea accepta, de asemenea, certificate din tari terte in aceleasi conditii ca si certificatele la nivelul UE - daca sistemele lor sunt interoperabile cu cadrul UE si sunt suficient de sigure.

Ce informatii se gasesc in certificatul digital

Certificatul va contine date personale, cum ar fi numele titularului, data nasterii, emitentul certificatului si un identificator unic pentru certificat. Pentru un certificat de vaccinare: vor fi incluse si tipul si producatorul vaccinului, numarul de doze primite si data vaccinarii. Pentru un certificat de testare: vor fi incluse si tipul de test, data si ora testului, locul si rezultatul. Pentru un certificat de recuperare: data rezultatului testului pozitiv si perioada de valabilitate vor fi, de asemenea, incluse.

Certificatul digital COVID-19 este o masura temporara care va fi suspendata odata ce Organizatia Mondiala a Sanatatii va declara sfarsitul pandemiei.