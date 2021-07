Cazurile de infectie cu noile tulpini ale coronavirusului in Romania. Varianta Delta, 57 de cazuri si un deces. Cate cazuri au fost in Bucuresti

Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a transmis sambata, 3 iulie, raportul complet al cazurilor de infectie cu noile tulpini de coronavirus. In ceea ce priveste tulpina Delta, cea care se raspandeste cel mai accentuat in lume la ora actuala, INSP sustine ca in tara noastra au fost identificate 57 de cazuri, dintre care unul s-a soldat cu decesul pacientului.



"Pana la data de 27 iunie 2021 au fost raportate la INSP-CNSCBT 2307 secventieri.

Au fost confirmate 1711 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare

(VOC), din care:





Alpha 1621

Beta 11

Gamma 22

Delta 57

Total 1711



Au fost inregistrate si comunicate la INSP-CNSCBT 31 decese confirmate cu variante

ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC), din care:





Alpha 27

Beta 0

Gamma 3

Delta 1

Total 31





Cazuri confirmate cu varianta Delta



Pana la data de 27 iunie 2021 au fost confirmate 57 cazuri cu varianta Delta:



- 3 cazuri provin dintr-un focar din Colonia Bod, jud.Brasov si sunt cetateni indieni;

-1 caz provine dintr-un focar familial din mun.Bucuresti, cu 3 cazuri de COVID-19,

din care unul confirmat cu varianta Delta; locul probabil al expunerii cazului index

este necunoscut;

-1 caz provine dintr-un focar din jud.Dolj, cu 5 cazuri de COVID-19 (doar unul

confirmat cu varianta Delta), din care 4 angajati si 1 caz secundar, familial;

-13 cazuri provin dintr-un focar din orasul Popesti-Leordeni: 11 sunt cetateni indieni,

unul este cetatean roman, caz secundar al unui cetatean indian, iar altul este cetatean

roman, caz tertiar (fiul cazului secundar);

-2 cazuri sunt cetateni indieni si provin dintr-un focar cu 17 cazuri de COVID-19 din

Dobroesti, jud.Ilfov;

-1 caz din mun.Bucuresti provine dintr-un focar familial cu 2 cazuri de COVID-19,

din care 1 confirmat cu varianta Delta;

-1 caz din jud.Dambovita are istoric de calatorie in India;

-2 cazuri din jud.Dolj provin dintr-un focar familial cu 2 cazuri confirmate cu

varianta Delta;

-1 caz din jud. Arad, cetatean indian, dar care locuieste in Romania de 2 ani, nu are

locul expunerii cunoscut;

- 2 cazuri din jud.Arges provin dintr-un focar familial; locul expunerii - necunoscut;

- 1 caz din jud.Teleorman provine din focar familial cu 3 cazuri de COVID-19, din

care doar acesta confirmat cu varianta Delta - caz tertiar; locul expunerii cazului

index-necunoscut;

-1 caz din mun.Bucuresti provine dintr-un focar familial cu 2 cazuri COVID-19, din

care doar unul confirmat cu varianta Delta;

-21 cazuri din jud. AG, AR, BZ, DJ si mun.Bucuresti nu au nicio legatura

epidemiologica mentionata;

-1 caz a refuzat colaborarea cu DSP B;

-3 cazuri din jud.Arges provin dintr-un focar familial;

-1 caz din jud.Arges lucreaza la o firma de transport international;

-1 caz din jud.Ilfov provine dintr-un focar familial cu 2 cazuri, din care unul confirmat

cu varianta Delta;

-1 caz din mun.Bucuresti are isoric de calatorie in Turcia

-Pana in prezent a fost inregistrat un deces cu varianta Delta: persoana de sex feminin, in

varsta de 72 de ani, din jud.Arges, avand conditii medicale pre-existente si nevaccinata

anti-SARS-CoV-2.

-In acest moment nu exista evidente de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national,

a variantei Delta. In schimb, exista evidente de transmitere comunitara sustinuta in

mun.Pitesti si comune invecinate.

- Distributia pe judete a numarului de cazuri si decese confirmate cu VOC Beta, Gamma si

Delta este prezentata in tabelul de mai jos.