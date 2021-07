Cum se face decontarea interventiilor chirugicale in spitalele private. Pot depasi 21.000 de lei

Valorile decontate din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) pentru cazurile de spitalizare acuti din unitatile sanitare private sunt cuprinse intre 624 de lei si 21.132 lei, informeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS).

Totodata, pentru o nastere, casa de asigurari de sanatate deconteaza spitalului cu care se afla in contract tarife cuprinse intre aproximativ 1.400 lei (pentru o nastere normala, fara complicatii) si aproximativ 3.400 lei (pentru o nastere cezariana, cu complicatii grave).

"Normele de aplicare ale Contractului - cadru, aprobate prin Ordinul MS-CNAS nr. 1068/627, contin reglementari referitoare la modalitatea de calcul a tarifelor decontate pentru servicii de spitalizare acuti (DRG) furnizorilor cu care casele de asigurari de sanatate se afla in contract. Suma rambursata din FNUASS pentru cazurile de spitalizare acuti (DRG) se calculeaza in functie de complexitatea cazurilor rezolvate, fara diferentieri determinate de forma de proprietate a unitatilor sanitare cu care casele de asigurari de sanatate se afla in relatii contractuale", precizeaza CNAS.

Tariful decontat se calculeaza inmultind tariful pe caz ponderat (TCP) cu valoarea relativa a cazului (VR).

TCP (tariful pe caz ponderat) are o valoarea relativ fixa, de aproximativ 1.485 de lei, pentru majoritatea spitalelor.

VR exprima raportul dintre tariful unui diagnostic si tariful mediu al tuturor diagnosticelor. VR variaza intre 0,42 (ex. proceduri pentru strabism) si 14,23 (ex. traheostomie).

Astfel, valorile decontate pentru cazurile de spitalizare acuti (DRG) sunt cuprinse intre 624 de lei (ex. proceduri pentru strabism) si 21.132 lei (ex. traheostomie).

Pentru nastere, valoarea relativa (VR) a cazului variaza intre 0,93 si 2,3:

- Nastere prin cezariana cu CC catastrofale - 2,3123;

- Nastere prin cezariana cu CC severe - 1,5752;

- Nastere prin cezariana fara CC catastrofale sau severe - 1,2223;

- Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale sau severe - 1,2412;

- Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale sau severe - 0,9388.

Pe 24 iunie, Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea articolului 230 din Legea 95/2006, ordonanta care propune un mecanism gradual de implementare a contributiei personale suportate de asigurati in conditiile acordarii serviciilor medicale in cadrul unor furnizori privati aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

Pe 29 iunie, ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca numarul de paturi contractate de catre furnizorii de servicii de spitalizare privati, finantate din fondul national al asigurarilor de sanatate, va fi plafonat la 6.673, adica aceeasi valoare ca in decembrie 2020

