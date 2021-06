Ministerul Sanatatii va asigura medicamentele esentiale pentru pacientii romani. Ordinul semnat de Ioana Mihaila

Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat un ordin prin care se modifica normele privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, astfel incat sa se asigure disponibilitatea pe piata din Romania a unor medicamente esentiale pentru pacienti.

Prin noile reglementari, se introduce o noua categorie de produse farmaceutice, medicamentele esentiale, pentru care pretul maximal aprobat va fi media celor mai mici trei preturi din statele din Europa aflate in grupul de tari de comparatie, in loc de cel mai mic pret, cum este in prezent.

Lista medicamentelor esentiale urmeaza sa fie aprobata prin ordin al ministrului Sanatatii in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestor modificari.

Pentru ca un medicament sa fie considerat esential este nevoie sa intruneasca doua conditii, sa se afle pe cea mai recenta lista de medicamente esentiale recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii si sa se regaseasca pe lista de medicamente decontate 100% de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, astfel incat povara financiara asupra pacientului sa fie zero.

"Prin aceste modificari, asiguram disponibilitatea unor medicamente esentiale pentru pacientii din Romania. Pentru medicamentele pentru care exista autorizatie de punere pe piata in Romania, pericolul de retragere din tara se diminueaza considerabil si, totodata, piata din Romania devine atractiva pentru medicamentele esentiale care nu au autorizatie de punere pe piata in acest moment, scopul fiind de a asigura stocuri adecvate si continue de medicamente in farmacii si spitale", a declarat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila.

Debirocratizare la nivelul Ministerului Sanatatii

Totodata, noile reglementari prevad transmiterea in format electronic catre Ministerul Sanatatii, de catre detinatorii de autorizatii de punere pe piata, a datelor privind preturile din cataloagele tarilor de comparatie, in locul trimiterii copiilor xerox ale respectivelor cataloage.

"Aceasta masura este menita sa debirocratizeze la nivelul Ministerului Sanatatii procesul de corectie a pretului, sa asigure o mai mare acuratete a datelor si sa reduca timpii de procesare a corectiei preturilor", a mai declarat Ioana Mihaila.

Ordinul urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial.