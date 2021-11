Cum sunt manipulate de autorități datele pandemiei. Octavian Jurma: „Ce se întâmplă acum în România este o formă de Darwinsim social”

Autoritățile din România practică o formă de Darwinism social prin faptul că iau sau nu măsuri epidemiologice în funcție de interesul politic, este de părere Octavian Jurma.



Biostatisticianul dă un exemplu care arată cum autoritățile manipulează datele statistice, astfel încât ele să se plieze pe agenda politică. Cercetătorul arată și care e partea pozitivă a crizei prin care trece omenirea și ce state vor ieși mai „câștigate” din pandemie decât atunci când au intrat.

Biostatisticianul Octavian Jurma e de părere că datele statistice prezentate oficial de către autoritățile din România sunt manipulate în așa fel încât să justifice agenda politică, iar măsurile epidemiologice sunt luate numai atunci când nu intră în contradicție cu interesele Executivului.

Cercetătorul arată cum „linia roșie” de la care autoritățile iau măsuri anti-COVID a fost trasă tot mai sus, la o incidență a numărului de cazuri din ce în ce mai mare de la un val epidemiologic la altul. Dacă în primul val România a intrat în lockdown la câteva sute de cazuri pe zi, în Valul 4 autoritățile abia dacă au luat măsuri pe plan local, a arătat doctorul Octavian Jurma într-un interviu pentru Ziare.com.

„Linia roșie” a crizei epidemiologice, desenată de autorități tot mai sus

„Cel mai mult mă îngrijorează această linie roșie care începe să se contureze. Anumite date statistice nu au sens, decât în contextul unei strategii, unui scenariu. În România sunt o grămadă de erori de calculator, greșelile sunt omenești. Vedeți că apar politicienii la televizor și spun: era omenesc să se greșească. Când se greșește în sensul bun – transparența datelor, criterii obiective pentru introducerea carantinei – apar pedepse foarte grave. Noi nu avem criterii obiective.

Subiectiv înseamnă atunci când mi se pare mie că situația este suficient de gravă. Lor li s-a părut situația gravă la câteva sute de cazuri (n.r. – de infectări pe zi) în primul val, la câteva mii de cazuri pe zi în al doilea val, în valul trei nu li s-a mai părut grav, iar în valul patru când au văzut 18.000 de cazuri pe zi au spus: bun, iarăși e grav. După fiecare val ei se uită și spun uite că au înghițit-o și pe asta, hai să mutăm mai sus linia roșie. Ce am fost anunțați noi în Valul 4 e că măsurile care s-au luat la 10 la mie reprezintă pragul următor. Deci, până la 10 la mie nu se vor lua măsuri în România de acum înainte”, a declarat Jurma.

Cum sunt manipulate „din pix” datele statistice de către autorități

L-am întrebat pe cercetător dacă are un alt exemplu concret cu privire la manipularea datelor statistice de către autorități. În trecut, doctorul Octavian Jurma a arătat pe cifre cum sunt modificate „din pix” incidențele în județe prin scăderea numărului de teste, cum este manipulată incidența în București prin numărul de „cazuri nealocate”. Singurele variabile care păreau a fi raportate corect erau cele legate de numărul de cazuri de la ATI și numărul de decese. Iată că nu este chiar așa:

„Apropo de datele statistice, sunt lucruri la care nici nu te gândești să te uiți. Am descoperit întâmplător, pregătind un material: mi-a sărit în ochi o discrepanță între decesele în exces din luna iulie 2021 și numărul de cazuri din luna iulie 2021. Noi am avut, oficial, în luna iulie a acestui an, doar 71 de decese COVID. Tot în iulie 2021 am avut peste 1.000 de decese în exces (n.r. – față de aceeași perioadă din anii trecuți). Și atunci, avem o situație absurdă: am avut 1.066 de decese în exces și doar 71 de decese COVID, deci o disproporție uriașă. Înseamnă că 90% dintre decesele din luna iulie nu s-au atribuit COVID. În general se raportează relativ puține – cam jumătate din decesele COVID-19 se atribuie, pe restul le regăsim în excesul de decese.

Dacă te uiți la luna iulie din 2020 am avut de două ori mai multe decese, la 400 de cazuri pe zi. În mod strident lucrurile au trase în jos și descoperi anomaliile astea pentru care nu răspunde nimeni niciodată pentru că nu sunt ilegale (n.r. – sancționate prin lege). Genul acesta de date vin să confirme niște decizii care se iau. Noi nu am avut o situație bună vara asta – asta am vrut să subliniez. A fost ca vara anului trecut, în care am avut un număr relativ mare de cazuri care nu ne-ar fi permis să ne relaxăm chiar atât de tare.”

Iată un grafic realizat de biostatisticianul Octavian Jurma care ilustrează cum arată excesul de decese din iulie 2021 comparativ cu aceeași perioadă din 2020:

Biostatistician: „România s-a desincronizat de restul Europei”

De aceea, cercetătorul e de părere că autoritățile din Româna practică „o formă de Darwinism social”. El face referire, astfel, la celebra teorie a lui Charles Darwin, mai precis la observația care decurge din ea, anume că supraviețuiește specia care a reușit să se adapteze cel mai bine mediului în care trăiește. Doar că atunci când vine vorba de oameni, adaptarea – mai ales în condiții de pandemie – înseamnă că unii, inevitabil, vor muri.

„Din ce vedem și în restul Europei, varianta Delta este aproape un alt virus decât tulpina originală. Pentru a opri circulația virusului, ar trebui ca 90% din populație să fie imunizată simultan. A venit reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății, ne-a atras atenția prin prezența ei că nu e ok ce facem. Nu am făcut nimic. A venit apoi comisarul, pentru că în continuare nu făceam nimic, și a dat exemplul popoarelor din Europa. Acesta a fost mesajul: noi luăm măsuri foarte nepopulare, cetățenii noștri sunt la fel ne nemulțumiți ca cetățenii voștri. Noi îi supunem pe cetățenii noștri la carantină, la vaccinare, la restricții pentru că le protejăm viața. Iar noi, ca politicieni, pierdem credit politic uriaș în perioada asta. Dacă voi în România spuneți lasă-i să moară și practicați Darwinism social – că asta e ce se întâmplă acum în România, o formă de Darwinism social: scapă cine poate, lasă-i să moară că doar 1% mor – noi nu putem accepta, nu este acceptabil ca într-o țară civilizată din Europa să moară zeci de mii de oameni numai pentru faptul că nu avem chef să stăm în carantină.

În plus, ei nu au cum să controleze acasă la ei pentru că venim noi în vizită. Și e nevoie de doar un caz: vedeți că totul a început de la cineva care a vândut lilieci într-o piață din Wuhan. De aceea, noi nu vom putea ține sub control pandemia decât dacă luăm în comun politici de sănătate publică în Uniunea Europeană. Sunt tot mai convins că trebuie să ieșim din zona națională. E exact ca în al Doilea Război Mondial, când nicio țară, singură, nu ar fi putut face față amenințării Germaniei în acea perioadă de agresiune. La fel, Delta va circula de la unii la alții. Când se termină într-un stat, începe în altul.

Noi deja ne-am desincronizat, tocmai pentru că celelalte țări iau măsuri. Italia și Franța au aplicat certificatul verde și sunt la o incidență de 1-2 la mie. Germania nu l-a aplicat și cazurile au explodat, sunt la 6 la mie. Marea Britanie e și ea la 6-7 la mie și stă acolo de luni de zile, dar mulțumită faptului că sunt vaccinați nu au cazuri grave în spitale”, arată biostatisticianul.

Virusul evoluează mai repede decât „antidotul”

Doctorul Octavian Jurma a explicat că pandemia crește treptat în complexitate. A început de la un singur virus, SARS-CoV-2, dar din primăvara anului 2020 au apărut numeroase variante. De fapt, tulpinile numite Alfa (britanică), Beta (sud-africană), Gamma (braziliană) și Delta (indiană) sunt, de fapt, ramuri mari, care se împart în numeroase alte variante, pe care doar geneticienii le pot identifica prin denumiri științifice. Aceste variante complexe pot suferi la rândul lor mutații, astfel încât nu se poate spune cu certitudine cât de infecțios poate deveni virusul.

„E o greșeală să lași virusul să circule. Noi nu ne dăm seama ce facem când lăsăm ca lucrurile să evolueze natural, pentru că natura nu ne este foarte prietenoasă în perioada asta. De exemplu, dacă am scădea vaccinarea la rujeolă, atunci virusul rujeolei poate produce fenomenul de amnezie imună la adulți. Adică poate reseta sistemul imun să uite că are de-a face cu un virus. Acum ne uităm la o pandemie care crește, treptat, în complexitate. A început cu un singur virus, dar nu este exclus să vină alți viruși și să avem o pandemie formată din mai multe amenințări. Noi nu ne dăm seama cu ce avem de-a face! Noi nu înțelegem pandemia ca fenomen, o tratăm ca pe o epidemie.

Epidemia e un fenomen strict biologic, rareori epidemia produce fenomene sociale cum vedem că produce pandemia. Mortalitatea în pandemie este mult mai mare. Noi nu înțelegem nici boala foarte bine: 90% din excesul de decese care nu sunt COVID sunt atribuite bolilor cardio-vasculare. Mor oamenii ca muștele dar noi o tot ținem că e doar o gripă. Dar nu vedem niciun antivaccinist mort de gripă. Din păcate, ei mor cu negarea în brațe”, a declarat Jurma.

Care este partea pozitivă a pandemiei

L-am întrebat pe biostatistician dacă întrevede și o parte pozitivă a pandemiei și dacă omenirea ar putea avea și ceva de câștigat.

„Singura criză toxică e cea pe care o ignori complet. Singura țară care nu câștigă nimic din criza asta e România. La noi, cu fiecare val e tot mai rău, dar nu învățăm nimic. Uitați-vă la alte țări: s-au digitalizat, și-au optimizat economia, au devenit mult mai reziliente, au investit enorm în știință și cercetare, vaccinurile astea ARN mesager vor produce o revoluție, pentru că de 20 de ani se căuta o modalitate pentru a fi stabilizat acest vaccin pentru a fi folosite în cazurile de cancer. Promisiunea este enormă: vindecarea cancerului cu o singură doză. Noi, ca omenire, nu am investit niciodată atât de mulți bani în sănătate. În sfârșit, investim mai mulți bani în sănătate decât în armament – asta pentru că avem o criză. Țările care investesc în cercetare, care își educă cetățenii, ele vor ieși din această criză incomparabil mai competitive decât noi”, a răspuns Octavian Jurma.