În lipsa unor informații oficiale și la îndemână, românii nu prea știu ce au de făcut când redecorează un apartament și trebuie să scape de mobilă veche.

Soluția găsită de unii este să abandoneze obiectele de care nu mai au nevoie în locuri publice. La finalul lunii iulie, angajaţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara au ridicat o cadă care era abandonată, alături de alte gunoaie, într-o parcare de pe DN 69, între Arad şi Timişoara, responsabilii afirmând că de două ori pe săptămână adună cantităţi mari de deşeuri lăsate de şoferi.

Discuția revine și pe grupuri, acolo unde oamenii cer soluții.

Este cazul unei tinere care a crezut că va rezolva situația mobilierului vechi, dar într-o stare excelentă, printr-o donație, însă s-a lovit de probleme și a cerut ajutorul pe grupul Nu mai port, de pe Facebook:

"Recent, am început ușor-ușor să renovăm apartamentul părinților mei.

Problema e, ce fac cu mobila? M-am chinuit în decembrie două săptămâni să donez (gratis, moca, free of charge) o canapea de colț, mare, funcțională, excelentă. Nu se mai potrivea vizual și avea nevoie de o curățare. Toată lumea vrea moca, dacă se poate să le-o aduci la nas și să le faci și o curățenie în casă după. Știu, sună prost, dar am ajuns la un grad de frustrare maxim."





De ce situații te lovești când vrei să faci donații pentru nevoiași

"Știu că nu e ok să o duci pur și simplu la ghenă sau ceva, nu aș face asta, plus că, în momentul de față vorbim de două șifoniere mari, încăpătoare, albe, dar puțin îngălbenite și vechi. Funcționale dealtfel.

Tot încerc să le donez, tot cred că e cineva care s-ar bucura de două dulapuri mari și încăpătoare, dar uite nu se arată. De 4 zile mă plimbă o doamnă pe whatsapp, că are nevoie, că e amărâta, că etc. Că vine soțu' să le ia cu mășina de la muncă. Zis și făcut. În fiecare zi îmi spune că "mâine" după care azi, the final day, efectiv îmi da block pe whatsapp: ))) fără nicio explicație, fără "nu am cum să vin".



Le-am pus pe grupuri de donații, primesc doar mesaje de la oameni din alte orașe, care mă întreabă dacă trimit prin curier: )) Hell no, nu trimit două dulapuri masive prin curier, mai bine comanzi mobilă nouă de pe net.

Primesc mesaje de la oameni care se cred super îndreptățiți să le primească, dar să le aduc eu. Ei bine... nu am cum să asigur transport. Consider că dacă ai nevoie de ceva cu adevărat, te deplasezi, găseșești cumva."





Care sunt soluțiile

În comentarii, oamenii propun mai multe rezolvări:

"Poți contacta un centru de reciclare din București- https://omanadeajutor.eu/ . Aici poți dona orice, haine, alimente, electrocasnice, mobilă, încălțăminte sau orice obiect pe care tu nu-l mai consideri necesar, el o să se transforme într-un obiect necesar pentru o persoană fără posibilități."

"Caută o firma pt eliberare apartamente. Am plătit 1050 lei pentru un apartament de 4 camere."

"Eu am reușit să donez niște mobilă foarte veche dar funcțională pe grupul Mobilier ReCondiționat."

"Știu că e un pic ciudat însă am lăsat-o la colțul blocului ceva și a dispărut rapid. Sunt tot felul de oameni care umblă pe străzi și au și cărucioare pentru transport."

"Eu am dezmembrat-o, am dus-o la țară și am făcut focul cu ea."

"O faci mici bucățele cu drujba și o duci la ghenă, în caz că nicicum nu se poate."

"Ai pus pe olx? Eu am dat două canapele în 15 secunde. 15 SECUNDE."

"colectaremobila.ro/ Serviciu de colectare / debarasare mobilier este cu tilu "GRATUIT". Totuși, în anumite condiții pot apărea costuri suplimentare"

"În Sector 3, Bucureșți, există un serviciu gratuit al Primăriei de preluare de la scară a deșeurilor voluminoase. Am apelat pentru o saltea, cu succes. Anterior, am avut și o mobilă de bucătărie foarte mică (garsonieră) pentru care am plătit 250 (cel mai bun preț găsit) pentru coborât de la etajul 8 și transport la groapa de gunoi."

"Și Rebu oferă servicii de ridicare a deșeurilor voluminoase", anunță cineva.



"Eu am donat săptămâna trecută o canapea cu ajutorul Asociației Fabrică de daruri. Am achitat eu transport, însă dânșii mi-au găsit rapid beneficiari."



"Mobila bună am donat-o la un cămin de bătrâni, cealaltă trebuia să scap repede de ea, am văzut în piață un om mai necăjit. I-am explicat că am de donat mobilă și a venit a doua zi și luat-o, nu știam ce să fac cu cărțile, era locuința socrilor și aveau destul de multe cărți vechi, le-am așezat într-o cutie lângă container și la al treilea transport am văzut o fetiță de 12-13 ani că le răsfoia."

"Eu recomand Valeriu Nicolae dar casă bună (ONG) are sediul în Bucureșți și el strânge lucruri și le duce la familii defavorizate din București și din zona de sud și le ridică personal. Eu zic să apelezi cu încredere dacă nu rezolvi la ține în oraș."

"Grupul Donații Bucureșți, se bat oamenii pe pomeni de acest gen. Pune poze și anunț acolo."

"Am renovat recent și toată mobila, plus combină frigorifică și aragaz, omul de serviciu s-a bucurat pentru ele!

Noi am renovat în ianuarie când am stat izolați în casă, fericit pentru ceea ce i-am dat, acel om s a oferit să ne facă și piața în perioada aia urâtă de izolare.Încearcă cu acei oameni de la bloc."

"Eu am găsit niște băieți pe net, au venit au demontat tot, au fost foarte profi și operativi, m-a costat 250 de lei pentru mobilă de dormitor și sufragerie."

"Grupul I love Drumul Taberei, se postează zilnic donații de tot felul. Dispar imediat:)"



"Știi bancul acela cu un om a scos afară un frigider și a scris un bilețel că îl donează. Nu a luat nimeni frigiderul. A schimbat biletul și a pus unul că vinde frigider și a dispărut frigiderul imediat.

Prietenul a pus la vânzare pe olx mobilă veche și deschiolata pe alocuri de foștii chiriași.

A reușit să vândă aproximativ 75% din obiecte (în decurs de aproximativ o luna, cu anunț plătit). Le-a zis direct că dacă le vor, să vină să le ia și nu a pierdut timpul cu cei care aveau pretenții să le aibă transportate.

Vreau să îți spun că eu am ras de m-am tăvălit când le-a pus pe net și i-am spus că nu are nicio șansă să le dea. I was wrong."