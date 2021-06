Cum s-a schimbat profilul consumatorului de droguri in pandemie in Romania. Anxietatea si depresia au acutizat nevoia de consum

Pandemia a schimbat obiceiurile consumatorilor de droguri, arata cel mai recent raport in domeniu. S-a consumat mai mult de acasa, s-au modificat rutele si metodele de trafic, fiind pus accent pe serviciile de curierat, cele postale, plata s-a facut cu prin criptomonede, preturile au crescut simtitor, in toate statele europene, nu doar in Romania.

Digitalizarea a fost cuvantul de ordine in plina pandemie insa, cel mai ingrijorator, arata specialistii, e faptul ca, pe fondul anxietatii si al depresiei, a crescut consumul de substante interzise, coroborat cu cel de alcool si tutun, inclusiv in interiorul casei.

Doua tipuri de consumatori

Concret, printre evolutiile ingrijoratoare legate de pandemie, se numara semnele unei posibile cresteri a disponibilitatii si consumului de cocaina crack in unele tari. In acelasi timp, consumul de canabis ramane stabil la niveluri ridicate, dar cresterea continutului de THC ridica probleme de sanatate. Chiar daca a scazut consumul de droguri MDMA in perioada de izolare, au aparut noi substante psihoactive nocive puternice.

"In ceea ce priveste consumul avem cel putin doua categorii de consumatori: cei ocazionali care in timpul pandemiei au consumat mai putin (sau deloc) si cei care consumat regulat unde consumul a crescut. Pe fondul unor stari de anxietate cunoastem ca a crescut consumul de substante psihoactive", a explicat pentru Ziare.com psihologul Mihai Copaceanu.

Droguri prin posta, direct la domiciliu

Pentru traficantul de droguri doar in aparenta pandemia a cauzat dificultati, prin faptul ca a fost afectata vanzarea stradala a drogurilor, din cauza restrictiilor de miscare. Insa s-au adaptat rapid, atat vanzatorii cat si cumparatorii de droguri, prin tot ce inseamna digitalizarea pietei de droguri: mesagerie criptata, platforme de socializare sau servicii de livrare prin posta si la domiciliu.

"Autoritatile europene se intreaba pe drept cuvant daca pe termen lung adaptarea nu va deveni o regula. In 2020, a crescut cresterea consumului de canabis modificat cu canabinoizi sintetici, ceea ce creeaza probleme de sanatate. La nivel practic, desi argumentul cel mai des al consumatorilor era cu referire la nocivitatea scazuta a canabisului, iata ne confruntam cu producerea sintetica, ceea ce reprezinta un risc si mai mare pentru sanatatea consumatorilor", a completat psihologul.

46 de substante psihoactive noi

Acesta sustine ca ceea ce e ingrijorator pentru Romania e diversitatea drogurilor. Doar in 2020 au fost raportate 46 de substante psihoactive noi. Deci noi riscuri.

"In cercetarea mea (cu peste 10.000 de tineri) am subliniat ca 45% dintre tineri cu consumat cel putin o data canabis, 7% chiar in ultimele 7 zile. Desi varsta medie a fost de 16 ani, cea mai frecvent intalnita varsta a fost de 17 si respectiv 15 ani. De exemplu, in randul tinerilor romani se consuma mai multa ketamina decat in Danemarca. Ne pastram, din pacate cu rate ridicate de heroina injectabila la nivel European alaturi de Letonia cu 80%, comparativ cu Spania, Portugalia sub 10% si mai grav cu cresterea unui numar de decese cauzate de heroina", a punctat Copaceanu.

"S-a pastrat trendului de crestere la canabis, dar ce a fost surprinzator e ca am ajuns cu prevalenta consumului de-a lungul vietii la 1% pentru heroina si pentru noile substante psihostimulante. Din cauza ca sunt mai ieftine si mult mai usor de procurat, cresterea de fapt e pe drogurile psihostimulante, care iti dau o stare de exaltare. Esti treaz, vigilent, si cand vrei sa dormi, preferi heroina", a conchis medicul infectionist Adrian Abagiu de la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala.