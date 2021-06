Cum vor putea romanii sa se interneze in spitalele private fara a scoate bani din buzunar

Numarul de paturi pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti in regim de spitalizare continua cu furnizorii privati, poate fi majorat pana la data de 31 decembrie 2022.

Practic, acest lucru se poate intampla in limita a a maxim 10% fata de numarul total de paturi contractate de casele de asigurari cu furnizorii privati la finele anului trecut.

Asa arata un proiect aflat pe masa Guvernului.

Masura vizeaza asigurarea accesului pacientilor la servicii medicale acordate in regim de spitalizare continua fara plata unei contributii personale.

"Avand in vedere consecintele pe care situatia epideomiologica determinata de raspandirea infectiei cu noul coronavirus SARS CoV-2 in randul populatiei le-a avut asupra organizarii interne a unitatilor spitalicesti in vederea respectarii masurilor de siguranta necesare, astfel incat numarul de paturi contractate de spitalele publice cu casele de asigurari de sanatate a cunoscut o scadere", arata Guvernul.

Reglementarile privind posibilitatea incasarii unei contributii personale la nivelul furnizorilor privati vor fi aplicate treptat, incepand cu 1 iulie 2021 pentru unele servicii acordate in spitalizare continua, iar in termen de 60 de zile de la aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2022, pentru unele servicii acordate in ambulatoriu de specialitate clinic si paraclinic.