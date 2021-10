Cum arată noua Unitate de Primiri Urgențe de la Spitalul de Urgență Galați, de peste 1.400 de metri pătrați

Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi are, începând de joi, o nouă Unitate de Primiri Urgenţe, suprafaţa secţiei fiind dublată, iar dotările fiind de ultimă generaţie, inclusiv un tomograf ultraperformant în valoare de 2 milioane de lei.

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, anunţă că noua UPU este printre cele mai moderne din ţară, suprafaţa fiind dublată.

"Galaţiul are de astăzi o nouă Unitate de Primiri Urgenţe. Am dublat suprafaţa secţiei, de la 700 la peste 1.400 metri pătraţi, am dotat-o cu un computer tomograf ultraperformant, care a costat aproape două milioane de lei, şi au fost reconfigurate circuitele medicale, astfel încât să scadă timpul de aşteptare. Era mare nevoie de acest spaţiu, mai ales în condiţiile actuale ale pandemiei de coronavirus. Noul spaţiu a fost dotat cu aparatură şi mobilier medical, iar de astăzi Unitatea de Primiri Urgenţe are în dotare şi un incubator de ultimă generaţie pentru transportul nou-născuţilor cu elicopterul SMURD", a declarat, joi, Costel Fotea.

Conform sursei citate, a fost construită şi o zonă pentru accesul ambulanţelor, pentru ca pacienţii să fie preluaţi mult mai repede de către personalul medical.

A fost amenajată şi o nouă sală de aşteptare

Totodată, a fost amenajată şi o nouă sală de aşteptare, astfel că acum există aproape 60 de locuri pe scaune, de 6 ori mai multe faţă de cele existente înaintea extinderii UPU Galaţi.

"Computerul tomograf de 128 de slice-uri este destinat doar pacienţilor care ajung la urgenţe, astfel încât bolnavul să fie investigat medical şi tratat mult mai repede şi mai eficient, fără a se mai pierde timp vital pentru transportul acestuia la CT-ul din interiorul spitalului. Mai mult, avem în licitaţie un proiect prin care vom conecta Unitatea de Primiri Urgenţe cu heliportul care va fi construit pe acoperişul parcării supraetajate. Practic, UPU şi heliportul pentru elicopterul SMURD vor fi conectate printr-o pasarelă prevăzută cu lifturi exterioare, astfel încât pacienţii aflaţi în stare gravă să fie preluaţi cât mai repede", a explicat Fotea.

Valoarea investiţiei este de peste 7 milioane de lei, fonduri europene prin programul Operaţional Regional 2014-2020.